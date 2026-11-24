سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه حدود ۱۴ درصد نیروگاه‌های بزرگ مقیاس قابلیت استفاده از مازوت را دارند، گفت: در دوره سرد سال جاری همانند سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های گازی مصرف مازوت در برخی نیروگاه‌ها ادامه خواهد داشت؛ با این حال پیش‌بینی نمی‌شود میزان مصرف این سوخت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.

جوان آنلاین: احسان ذبیح‌زاده- سخنگوی صنعت برق، درباره وضعیت مازوت‌سوزی نیروگاه‌های کشور در سال جاری و تعداد نیروگاه‌های برخوردار از قابلیت استفاده از این سوخت اظهار کرد: نیروگاه‌های کشور در مقیاس‌های مختلف از واحدهای چند کیلوواتی تا نیروگاه‌های بزرگ با ظرفیت دو تا سه هزار مگاوات فعالیت می‌کنند. به‌طور معمول نیروگاه‌های با ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات در گروه نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گیرند و نیروگاه‌های کوچک‌تر در دسته نیروگاه‌های متوسط و کوچک طبقه‌بندی می‌شوند برای مثال نیروگاه‌های زیر ۲۵ مگاوات در گروه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس قرار دارند.

وی افزود: با این تعریف چند هزار نیروگاه در کشور وجود دارد اما از میان حدود ۱۰۰ نیروگاه بزرگ‌مقیاس ۱۶ نیروگاه در طراحی اولیه خود امکان استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت اضطراری را دارند که در حال حاضر ۱۴ نیروگاه امکان مصرف مازوت در ترکیب با گاز را دارا هستند. به این ترتیب حدود ۱۴ درصد نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس کشور از قابلیت استفاده از این سوخت برخوردارند.

سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه این نیروگاه‌ها ناگزیر به ترکیب مازوت با گاز هستند، توضیح داد: برای حفاظت از واحدهای تولید برق و تجهیزات آنها امکان استفاده مستمر و مستقل از مازوت وجود ندارد و این نیروگاه‌ها تنها در بازه‌های زمانی مشخص می‌توانند از ترکیب این دو سوخت استفاده کنند.

ذبیح‌زاده با اشاره به پیامدهای استفاده از مازوت برای نیروگاه‌های حرارتی گفت: این نیروگاه‌ها اساساً برای مصرف گاز طراحی شده‌اند و استفاده از مازوت آسیب‌های قابل توجهی به تجهیزات آنها وارد می‌کند. در شرایطی که این ۱۴ نیروگاه ناچار به استفاده از مازوت می‌شوند نرخ خروج اضطراری واحدها به‌شدت افزایش می‌یابد، استهلاک تجهیزات بیشتر می‌شود و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نیز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با وجود تداوم محدودیت‌های گازی و ضرورت تأمین برق مشترکان افزایش مصرف مازوت در زمستان امسال نسبت به سال گذشته پیش‌بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: هنگامی که شرکت گاز محدودیت‌هایی را برای تأمین گاز این نیروگاه‌ها اعلام می‌کند مجموعه‌های فنی و عملیاتی گسترده‌ای بسیج می‌شوند تا شرایط استفاده از سوخت جایگزین را فراهم کنند. درواقع نیروگاه‌ها برای تأمین برق مشترکان در شرایط محدودیت گاز ناچار به استفاده از مازوت هستند و در غیر این صورت گزینه جایگزین می‌تواند اعمال خاموشی باشد. طبیعتاً در شرایطی که باید میان استفاده محدود از مازوت و خاموشی انتخاب کرد تأمین برق مردم و جلوگیری از خاموشی در اولویت قرار دارد.

افزایش مصرف مازوت در زمستان امسال پیش‌بینی نمی‌شود

سخنگوی صنعت برق درباره مقایسه میزان مصرف مازوت در زمستان امسال با سال گذشته نیز اظهار کرد: در دوره سرد سال جاری همانند سال‌های گذشته و به دلیل محدودیت‌های گازی که از هفته‌های گذشته آغاز شده است مصرف مازوت در برخی نیروگاه‌ها ادامه خواهد داشت، با این حال پیش‌بینی نمی‌شود میزان مصرف این سوخت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.

وی افزود: سال گذشته نیز با محدودیت‌های مشابهی مواجه بودیم و امسال شدت محدودیت‌های گاز بیشتر شده است اما مصرف مازوت دارای سقف مشخصی است و از آن فراتر نخواهد رفت. حتی این احتمال وجود دارد که میزان مصرف کاهش یابد؛ چراکه استفاده از مازوت در دوره سرد سال احتمال خروج اضطراری نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و به واحدهای تولید برق آسیب وارد می‌کند. بنابراین با وجود تداوم محدودیت‌های گازی و ضرورت تأمین برق مشترکان افزایش مصرف مازوت در زمستان امسال نسبت به سال گذشته پیش‌بینی نمی‌شود.

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نیروگاه مازوت‌سوز در استان تهران نداریم

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مازوت‌سوزی نیروگاه‌های استان تهران گفت: در استان تهران نیروگاه فعال مصرف‌کننده مازوت نداریم. البته در گذشته یک نیروگاه در این استان از قابلیت مصرف مازوت برخوردار بود اما سال‌هاست از این سوخت استفاده نکرده است. تجهیزات مربوط به مصرف مازوت این نیروگاه نیز به دلیل سال‌ها عدم استفاده از مدار خارج شده و مصرف آن کنترل و پلمب شده است بنابراین در حال حاضر نیروگاهی که در استان تهران مازوت مصرف کند، وجود ندارد.

سخنگوی صنعت برق در ادامه درباره تغییر تعرفه‌های برق، مبانی قانونی این تغییرات، زمان اجرا و تأثیر آن بر مدیریت مصرف و کاهش ناترازی اظهار کرد: تعرفه‌های برق هر سال بر اساس قوانین و مقررات بازنگری می‌شوند. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مبنای قانونی تعیین تعرفه‌هاست به‌طوری‌که ماده ۳ این قانون به صنایع و مواد ۶ و ۷ به سایر گروه‌ های مشترکان اختصاص دارد. تغییرات سالانه تعرفه‌ها در چارچوب همین قانون و با هماهنگی‌های لازم در زمینه ملاحظات فنی و اقتصادی انجام می‌شود برای نمونه تعرفه برق صنایع با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو ناظر انرژی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود.

ذبیح‌زاده با تشریح سازوکار تعیین تعرفه مشترکان خانگی گفت: برای مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف می‌کنند تعرفه‌گذاری پلکانی اعمال می‌شود. نکته مهم برای مشترکان این است که ساختار تعرفه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که خانوارهای واقع در محدوده الگوی مصرف حتی با وجود بازنگری سالانه تعرفه‌ها، افزایش هزینه چشمگیری را تجربه نکنند اما مشترکانی که از الگوی مصرف عبور می‌کنند، متناسب با میزان فاصله از این الگو افزایش بیشتری در هزینه برق خود خواهند داشت.

سخنگوی صنعت برق با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مدیریت عرضه و تقاضا خاطرنشان کرد: نمی‌توان بدون توجه به سمت مصرف صرفاً ظرفیت تولید را افزایش داد و انتظار داشت مشکل ناترازی برطرف شود. بر اساس منطق اقتصادی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی توسعه نامحدود ظرفیت عرضه در شرایطی که مصرف نیز بدون کنترل رشد می‌کند، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد.

ذبیح زاده افزود: در سال‌های گذشته حتی در دوره‌های نه‌چندان دور شاهد رشد بالای مصرف حامل‌های انرژی بوده‌ایم. با وجود توسعه ظرفیت تولید در سمت عرضه رشد مصرف به اندازه‌ای بوده که ناترازی‌های فعلی را رقم زده است، بنابراین برای مواجهه با ناترازی مزمن حامل‌های انرژی باید به اقتصاد برق و اصلاح فرهنگ مصرف توجه کرد دو موضوعی که ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. در کشور همواره استفاده از ابزارهای غیرقیمتی نسبت به ابزارهای قیمتی در اولویت بوده است اما قانون‌گذار سازوکار تعرفه‌گذاری پلکانی را نیز پیش‌بینی کرده و صنعت برق آن را اجرا می‌کند.

وی تأکید کرد: در هر مرحله از بازنگری تعرفه‌ها مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند تأثیر چندانی از افزایش تعرفه‌ها نمی‌پذیرند، در مقابل مشترکانی که بیش از الگو مصرف می‌کنند و فاصله بیشتری از آن دارند، افزایش هزینه بیشتری را تجربه خواهند کرد. حتی افزایش قابل توجه تعرفه برای مشترکان پرمصرف نیز در مقایسه با سبد هزینه‌های خانوار رقم بسیار بزرگی نیست اما این افزایش در مقایسه با هزینه برق مشترکان کم‌مصرف و خانوارهای واقع در محدوده الگو محسوس‌تر خواهد بود.

مشترکان پرمصرف باید مصرف برق خود را کاهش دهند

ذبیح‌زاده با دعوت از مشترکان پرمصرف به اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: انتظار می‌رود این دسته از مشترکان با کاهش مصرف و استفاده بهینه از برق ضمن انجام مسئولیت اجتماعی خود در قبال پایداری شبکه، هزینه‌های مصرف برق خود را نیز کاهش دهند. یکی از مهم‌ترین اهداف تعرفه‌گذاری پلکانی کمک به پایداری شبکه و فراهم کردن امکان تأمین برق برای همه مشترکان است. مصرف بالای برخی مشترکان عملاً به تشدید ناترازی منجر می‌شود و سایر مشترکان را نیز با محدودیت مواجه می‌کند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای فنی برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف گفت: طرح‌های مشخصی برای محدودسازی مصرف برق این دسته از مشترکان طراحی شده و اجرا خواهد شد به این معنا که از نظر فنی سازوکارهایی پیش‌بینی شده است تا امکان مصرف نامحدود برق برای مشترکان پرمصرف وجود نداشته باشد.

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وی ابراز امیدواری کرد با اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف نیز مصرف خود را به سطح الگوی مصرف نزدیک کنند تا ضمن کمک به پایداری شبکه و تأمین برق همه مشترکان عدالت در برخورداری از انرژی نیز محقق شود و هزینه‌های خانوارها کاهش یابد.

ذبیح‌زاده درباره زمان اجرای تغییرات تعرفه برق نیز گفت: تعرفه‌ها معمولاً سالی یک‌بار و در اواخر سال اعلام می‌شوند و از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال بعد به اجرا درمی‌آیند. به‌طور معمول اول اردیبهشت هر سال زمان اعمال تغییرات اساسی و کلی در تعرفه‌های برق است.

سخنگوی صنعت برق در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز و تأثیر آنها بر شبکه برق کشور اظهار کرد: ماینرها یکی از مصادیق مصرف غیرمجاز برق هستند که از چند سال گذشته در کشور گسترش یافته‌اند و صنعت برق با روش‌های مختلف در تلاش برای شناسایی و مقابله با این پدیده است. برای شناسایی مصارف غیرمجاز روش‌های متعددی به کار گرفته می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تحلیل داده‌ها و داده‌کاوی الگوی مصرف در محلات و مناطقی اشاره کرد که احتمال فعالیت مراکز غیرمجاز در آنها بیشتر است بنابراین نقاط و مراکز مشکوک با بررسی میزان و الگوی مصرف برق شناسایی می‌شوند.

از زمان ظهور پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است که توان مصرفی این دستگاه‌ها در مجموع حدود یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.

ذبیح‌زاده با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: علاوه بر روش‌های داده‌محور از گزارش‌های مردمی نیز استفاده می‌کنیم. سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای دریافت گزارش‌های هموطنان درباره مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز راه‌اندازی شده است و مردم می‌توانند با اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات خود موارد مشکوک را گزارش دهند و در جلوگیری از استفاده غیرمجاز از برق مشارکت کنند.

وی با اشاره به دشواری برخورد با این مراکز اظهار کرد: مقابله با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز کار ساده‌ای نیست چراکه در بسیاری از موارد افراد فعال در این مراکز در برابر مأموران صنعت برق مقاومت می‌کنند به همین دلیل مأموران برای ورود به این مراکز و جمع‌آوری تجهیزات، با همراهی پلیس و حضور نماینده قوه قضاییه اقدام می‌کنند. در جریان این مواجهه‌ها گاهی اتفاقات تلخی رخ می‌دهد. برخی افراد به دلیل منافع مالی و انگیزه‌های سودجویانه در برابر شناسایی و جمع‌آوری تجهیزات مقاومت می‌کنند و در مواردی برخوردهای فیزیکی نیز صورت می‌گیرد.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برخی از این مواجهه‌ها حتی مسلحانه بوده است، افزود: همکاران صنعت برق در موارد متعددی آسیب دیده‌اند و گاهی این آسیب‌ها جنبه انسانی و جسمی جدی داشته است. مواردی از حمله با سلاح و چاقو نیز گزارش شده است بنابراین هم شناسایی این مراکز و هم ورود به آنها و جمع‌آوری تجهیزات، مأموریتی دشوار و پرخطر است.

ذبیح‌زاده با ارائه آماری از اقدامات مقابله‌ای صنعت برق تصریح کرد: از زمان ظهور پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است. توان مصرفی این دستگاه‌ها در مجموع حدود یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات برآورد می‌شود ظرفیتی که برای تأمین آن در شبکه برق به حدود ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید نیروگاهی نیاز بود. بنابراین با شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها از تحمیل باری معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی به شبکه برق جلوگیری شده است.

وی درباره آمار کشفیات از ابتدای سال جاری نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است. دستگاه‌های کشف‌شده به ضابطان قضایی و قوه قضاییه تحویل داده می‌شوند تا مطابق سازوکارهای قانونی منشأ آنها شناسایی و درباره تعیین تکلیف تجهیزات تصمیم‌گیری شود. در برخی موارد نیز حکم امحای تجهیزات صادر می‌شود.

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درخواست جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز

سخنگوی صنعت برق با تأکید بر ضرورت همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه برای مقابله مؤثرتر با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در این زمینه به‌ویژه در حوزه جرم‌انگاری این فعالیت به حمایت و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول نیاز داریم چراکه فعالیت سودجویانه این افراد در عمل موجب تضییع حقوق سایر مشترکان برق می‌شود. درخواست جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز را مطرح کرده‌ایم و این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا ضمانت‌های اجرایی و اقدامات بازدارنده مؤثرتری برای مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز در نظر گرفته شود.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه اقدامات مقابله‌ای صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده همچنان مصارف پنهانی وجود دارد که از طریق تحلیل داده‌ها شناسایی می‌شوند. به عبارتی هم‌زمان با جمع‌آوری برخی مراکز، مراکز جدیدی در نقاط دیگر شناسایی می‌شوند حتی در مواردی مشاهده شده است که پس از جمع‌آوری دستگاه‌های قدیمی تجهیزات جدید با راندمان بالاتر جایگزین شده‌اند که ممکن است مصرف برق بیشتری نیز داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقدامات انجام‌شده همچنان مصرف غیرمجاز برق در حوزه استخراج رمزارز ادامه دارد، گفت: موضوع به میزان بازدارندگی برخوردها بازمی‌گردد. در شرایط فعلی بخش عمده اقدامات در مرحله شناسایی کشف و تحویل تجهیزات به ضابطان قضایی انجام می‌شود و طبیعتاً بازدارندگی این برخوردها به اندازه‌ای نیست که بتواند به‌طور کامل مانع تداوم این پدیده شود. به همین دلیل خواستار جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم چراکه با جرم‌انگاری این فعالیت امکان طراحی و اجرای اقدامات سلبی و بازدارنده مشخص‌تری فراهم می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع در مقایسه با شرایط فعلی تأثیر بیشتری در جلوگیری از تداوم مصرف غیرمجاز برق داشته باشد.

کشف بخش عمده ماینرهای کشف‌شده در واحدهای مسکونی و صنعتی

سخنگوی صنعت برق با اشاره به محل فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: بخش عمده مراکز کشف‌شده تاکنون در واحدهای مسکونی و صنعتی قرار داشته‌اند. درواقع سهم قابل توجهی از کشفیات مربوط به واحدهای مسکونی و منازل مردم عادی بوده و پس از آن، صنایع در رتبه بعدی قرار دارند.

مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای همکاران صنعت برق در حوزه کشف ماینر بسیار محدود است در حالی که به برخی از افراد پیشنهادهای مالی اغواکننده‌ای داده می‌شود تا از پیگیری موارد شناسایی‌شده صرف‌نظر کنند.

وی با تشریح دشواری شناسایی ماینرهای غیرمجاز در واحدهای صنعتی اظهار کرد: برخی صنایع دارای انشعاب قانونی و دیماند خریداری‌شده هستند و از سوی دیگر الگوی مصرف برق آنها معمولاً یکنواخت است. مصرف دستگاه‌های استخراج رمزارز نیز نوسان چندانی ندارد و همین شباهت در الگوی مصرف، شناسایی این مراکز را دشوار می‌کند به‌گونه‌ای که در برخی موارد، شناسایی آنها مستلزم مراجعه حضوری و بازرسی از محل است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: برخی از این مراکز دارای دیوارکشی و نگهبانی هستند و شناسایی آنها به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی که از ابتدا از سیستم نگهبانی برخوردارند دشوارتر می‌شود. از یک سو ممکن است حضور مأموران صنعت برق در شهرک‌های صنعتی به اطلاع این مراکز برسد و از سوی دیگر الگوی مصرف عادی صنایع نیز تشخیص مصارف غیرمجاز را پیچیده می‌کند. در مجموع واحدهای مسکونی و صنایع بخش عمده مصرف غیرمجاز برق در حوزه استخراج رمزارز را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به برآورد میزان مصرف برق مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور تأکید کرد: برآورد ما این است که مصرف برق غیرمجاز این مراکز در کشور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات باشد. تاکنون دستگاه‌هایی که شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند، حدود ۱۱۰۰ مگاوات مصرف مستقیم برق داشته‌اند که معادل حدود ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید نیروگاهی است؛ با این حال، به دلیل احتمال جایگزینی تجهیزات جمع‌آوری‌شده با دستگاه‌های جدید، برآورد مصرف غیرمجاز همچنان در محدوده ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات قرار دارد.

ذبیح‌زاده با اشاره به فشارها و پیشنهادهای مالی برای جلوگیری از پیگیری این تخلفات اظهار کرد: مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای همکاران صنعت برق در این حوزه بسیار محدود است در حالی که به برخی از افراد پیشنهادهای مالی اغواکننده‌ای داده می‌شود تا از پیگیری موارد شناسایی‌شده صرف‌نظر کنند. هرچه فرایند شناسایی به مراحل جدی‌تر نزدیک می‌شود این پیشنهادها نیز اغواکننده‌تر می‌شوند. از سوی دیگر برخی افراد تلاش می‌کنند مأموران را از پیگیری تخلفات منصرف کنند و زمانی که نیروهای عملیاتی برای برخورد و جمع‌آوری تجهیزات به محل مراجعه می‌کنند با مواجهه‌های دشواری روبه‌رو می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: دست ما برای ارائه مشوق‌های متناسب با پیشنهادهای مالی که از سوی متخلفان مطرح می‌شود چندان باز نیست اما همکاران صنعت برق با انگیزه ملی، مسئولیت حرفه‌ای و احساس مسئولیت اجتماعی این مأموریت را دنبال می‌کنند و با وجود خطرات و محدودیت‌های موجود در مسیر شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز گام برمی‌دارند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش همکاران صنعت برق در این حوزه گفت: همکاران ما با ایمان و انگیزه‌ای قوی وارد این عرصه می‌شوند و با وجود محدودیت‌ها و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند به مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود در صیانت از حقوق مشترکان و حفاظت از شبکه برق عمل می‌کنند.