جوان آنلاین: ترکیه روز گذشته اعلام کرد که حزب منحله کارگران کردستان این کشور موسوم به پ.ک.ک ۱۴ پایگاه دیگر را در شمال عراق تخلیه کردند.

این حزب در دوازدهین کنگره سراسری خود در می ۲۰۲۵ از انحلال خود و پایان اقدامات مسلحانه خبر داد. بعد از آن نیز به صورت نمادین اقدام به کنار گذاشتن سلاح خود در ژوئیه همان سال کرد.

پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶ قانون تقویت همبستگی ملی و وحدت اجتماعی را با هدف ساماندهی روند تحویل سلاح ‌ها و ادغام نیروها در جامعه تصویب کرد. اجرای این قانون منوط به تأیید رسمی پایان حضور عملیاتی این تشکیلات و تحویل کامل سلاح ‌های آن شده است.