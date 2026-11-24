قیمت جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ با افزایش همراه شد و هر اونس طلای نقدی با رشد ۰.۳ درصدی به ۳ هزار و ۶۴۳ دلار و ۴۷ سنت رسید

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلای نقدی در معاملات صبح سه‌شنبه با ۰.۳ درصد افزایش به ۳۶۴۳ دلار و ۴۷ سنت رسید. این رشد در شرایطی ثبت شد که فلز زرد طی هفته گذشته با افت قابل‌توجهی مواجه شده و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسیده بود.

به نوشته رویترز، بازگشت تقاضا از سوی خریداران در قیمت‌های پایین‌تر، یکی از عوامل حمایت‌کننده از بازار طلا عنوان شده است. با این حال، چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر معاملات این فلز گران‌بها محسوب می‌شود.

نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره، می‌تواند جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش دهد.

در همین حال، معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های تورمی آمریکا، به‌ویژه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، هستند تا چشم‌انداز روشن‌تری از مسیر سیاست پولی این کشور به دست آورند.

با وجود رشد معاملات روز سه‌شنبه، بازار طلا همچنان تحت تأثیر انتظارات نرخ بهره و تحولات اقتصادی آمریکا قرار دارد و مسیر آتی قیمت‌ها تا حد زیادی به داده‌های تورمی و تصمیمات بانک مرکزی این کشور وابسته خواهد بود.