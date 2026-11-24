قیمت نفت برنت با کاهش ۰.۷ درصدی به ۸۸ دلار و ۵۳ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت و در نزدیکی پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود معامله شد. افزایش نشانه‌های رشد عرضه نفت خام و احتمال مازاد عرضه در بازار، بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است؛ هرچند خطرات ناشی از اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان پابرجاست.

بهای نفت برنت با ۶۶ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز دوشنبه نیز پایین‌ترین قیمت پایانی خود از ۳۱ اوت را ثبت کرده بود.

همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۰ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش، به ۷۹ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص پیش‌تر در جریان معاملات روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از ۲۶ اوت رسیده بود.

تداوم تنش‌های خاورمیانه مانع از کاهش بیشتر قیمت نفت

سووْرو سارکار، رئیس بخش تحقیقات انرژی بانک دی‌بی‌اس گفت: برنت در روزهای اخیر بخش عمده‌ای از محرک‌های افزایشی قیمت خود را از دست داده است؛ زیرا با وجود تداوم بسته‌بودن تنگه هرمز، شرایط عرضه همچنان مناسب ارزیابی می‌شود و بازار در کنار تنش‌های مداوم خاورمیانه و اختلال در حمل‌ونقل دریایی، احتمال مازاد عرضه در آینده را نیز بررسی می‌کند.

وی افزود: با این حال، احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا در مذاکرات آمریکا و ایران پیشرفتی حاصل نشده و هر دو طرف ممکن است در مقطعی برای سنجش میزان اراده طرف مقابل، اقداماتی در زمینه محاصره تنگه هرمز انجام دهند.

در همین حال، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سه نفتکش که قوانین را نقض کرده بودند، روز دوشنبه پس از برخورد با مین‌های دریایی در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شدند. شبکه پرس‌تی‌وی ایران این خبر را گزارش کرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی احتمال دست‌داشتن ایران در حملات سایبری علیه حداکثر ۵۰ نفتکش حامل انرژی است.

ازسرگیری جریان نفت در خط لوله شاراره لیبی

در تحولی دیگر، خط لوله نفت شاراره در لیبی پس از آنکه یک «گروه غیرقانونی» شیر این خط لوله را بسته بود، دوباره بازگشایی شد.رئیس شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه به رویترز گفت جریان نفت به سمت مخازن ذخیره‌سازی در تأسیسات آکاکوس در شهر زاویه از سر گرفته شده است.

بازار نفت همچنان در برابر شوک‌های عرضه آسیب‌پذیر است

با وجود تأثیر مثبت بهبود شرایط عرضه بر قیمت نفت، تحلیلگران معتقدند بازار همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.دانیل هاینز، استراتژیست ارشد کالا در بانک ANZ، در یادداشتی برای مشتریان این بانک نوشت: با وجود بهبود نسبی سطح ذخایر و دسترسی به فرآورده‌های نفتی، بازار نفت همچنان تحت فشار شدیدی قرار دارد.

وی افزود: قیمت نفت، اختلاف قیمت قراردادهای سررسید مختلف، حاشیه سود پالایشگاه‌ها و موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران به‌تدریج نشان می‌دهد که بازار انتظار عادی‌شدن شرایط را دارد؛ اما محدودیت‌های لجستیکی همچنان پابرجاست و ذخایر احتیاطی نیز در سطح پایینی قرار دارند.

به گفته هاینز، بنابراین نظام عرضه نفت به‌جای بازگشت به شرایط عادی، در حال عبور از مرحله کمبود شدید به سمت وضعیتی از آسیب‌پذیری پایدار است.

افزایش ۵۲ میلیون بشکه‌ای ذخایر جهانی نفت در اکتبر

بانک دویچه‌بانک اعلام کرد میزان ذخایر جهانی مایعات نفتی که به‌صورت مستمر رصد می‌شوند، در ماه اکتبر ۵۲ میلیون بشکه افزایش یافته است؛ رقمی که نشان‌دهنده مازاد عرضه روزانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای در این ماه است.

این بانک در گزارش تحقیقاتی خود تأکید کرد شواهد درباره بازگشت تعادل به بازار جهانی نفت و حرکت آن به سمت مازاد عرضه در حال افزایش است؛ هرچند بروز اختلالات جدید می‌تواند روند این تغییر را به تأخیر بیندازد.

همچنین نتایج نظرسنجی اولیه رویترز از تحلیلگران نشان می‌دهد ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا احتمالاً در هفته گذشته افزایش یافته است.