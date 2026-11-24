شهردار مسکو اعلام کرد طی شب گذشته ۳۵۵ پهپاد به سمت منطقه مسکو شلیک شد که بیشتر آنها رهگیری و خنثی شدند و ۶۳ پهپاد نیز در مسیر نزدیک شدن به پایتخت روسیه منهدم شدند.

جوان آنلاین: سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد طی شب گذشته ۳۵۵ پهپاد به سمت منطقه مسکو شلیک شد که بیشتر آنها توسط سامانه‌های پدافند هوایی رهگیری و خنثی شدند.

وی افزود ۶۳ پهپاد نیز هنگام نزدیک شدن به پایتخت روسیه منهدم شدند.

سوبیانین با اشاره به عملیات پدافند هوایی در منطقه مسکو، از مقابله با حمله گسترده پهپادی طی ساعات شب خبر داد.

جزئیات بیشتر درباره خسارات احتمالی و تلفات ناشی از این حمله هنوز اعلام نشده است.

منطقه مسکو و پایتخت روسیه در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. مقام‌های روسیه این حملات را به اوکراین نسبت می‌دهند و در واکنش، سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف مسکو و مناطق راهبردی این کشور تقویت شده‌اند.