جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۳ آذر) در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر خواهد شد. همچنین در اردبیل و گیلان وزش باد جنوبی و افزایش قابل توجه دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه (۴ آذر) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز نیز روز چهارشنبه وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پدیده حاکم خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی روز پنجشنبه (۵ آذر) گفت: در این روز گستره بارش‌ها شرق اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را در بر می‌گیرد و در مناطق شمال شرق و شرق کشور نیز افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

ضیائیان تصریح کرد: روز پنجشنبه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات شمال شرق تهران بارش پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی این روز در نوار شمالی، شمال غرب و شمال شرق کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی روز جمعه (۶ آذر) اظهار کرد: در این روز در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام خواهیم داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی وزش باد در برخی مناطق کشور یادآور شد: امروز در برخی مناطق شمال غرب، روز چهارشنبه در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق و شرق و روز پنجشنبه در شرق کشور، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان درباه وضعیت جوی تهران خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۳ آذر) صاف خواهد بود و در بعضی ساعات غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. همچنین از بعدازظهر افزایش باد رخ می‌دهد و حداقل دمای تهران ۱۲ و حداکثر دما ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.