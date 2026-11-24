منابع آگاه از برنامه ریزی آمریکا برای بازگشت به سوریه به بهانه آموزش نیروهای این کشور به همراه نیروهای ۱۵ کشور دیگر خبر دادند.

جوان آنلاین: رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال بررسی آموزش نظامی نیروهای سوریه به عنوان نخستین مأموریت آموزشی در این کشور از زمان براندازی نظام بشار اسد و حاکمیت رژیم جولانی است.

بر اساس این گزارش، ادعا شده که هدف آمریکا آموزش نیروهای سوری برای مین زدایی است.

رویترز گزارش داد که در صورت عملیاتی شدن این پیشنهاد، ممکن است سوریه شاهد بازگشت تعداد کمی از نیروهای آمریکایی طی سال آتی میلادی باشد. این در حالی است که تنها یک سال از پایان مأموریت ۱۰ ساله آمریکا در سوریه به بهانه مبارزه با داعش می گذرد.

همچنین گزارش شده که این پیشنهاد دربرگیرنده نیروهایی از ۱۵ کشور هم پیمان آمریکا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا، عربستان و امارات خواهد بود.

این در حالی است که برخی منابع تاکید کردند که بعضی از مسئولان رژیم جولانی در وزارت دفاع سوریه نسبت به صدور مجوز به نیروهای ارتش آمریکا برای حضور در نهادهای این وزارتخانه تردید دارند.