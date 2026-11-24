جوان آنلاین: رسانه های یمنی گزارش دادند که این کشور از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ ماه جاری میلادی شاهد روزهای خونینی بر اثر تشدید حملات عربستان سعودی و برجای ماندن بیش از ۱۰۰ شهید و ده ها زخمی بوده است. این حملات علیه مسافران، آوارگان، کودکان و کارگران و همچنین خانه ها، بازارها و کارگاه های تولیدی در یمن صورت گرفته است.

در استان لحج حمله به خودروهای حامل مسافران و آوارگان در مجموع دست کم ۴۲ شهید و ۴ زخمی بر جای گذاشت. در استان الحدیده نیز حمله به یک کارخانه تولید اسفنج و ساختمان های در حال ساخت شرکت مخابرات ۳۱ شهید و ۲۱ زخمی برجای گذاشت.

در استان تعز نیز حملات به اقامتگاه مسافران، کارگران و مناطق مسکونی به شهادت دست کم ۲۰ نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شد. در استان صعده نیز حمله به تیم های مین زدایی و امدادگران، مسافران و حمله به بازار حطاب دست کم ۹ شهید و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت.

در استان حجه پنج نفر از جمله سه کودک در حملات و گلوله باران مناطق مسکونی و روستایی به شهاد رسیده و دو نفر زخمی شدند. همچنین در حمله به یک کارخانه تولید کفش و منسوجات در صنعا ۹ نفر زخمی شدند و این کارخانه به طور کامل تخریب شد.