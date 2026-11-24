گروه های معارض در بحرین با صدور بیانیه ای به شدت سرکوب آزادی بیان و بازداشت گسترده شهروندان را محکوم کردند.

جوان آنلاین: جریان های معارض در بحرین با صدور بیانیه ای خواهان آزادی فوری زندانیان به ویژه زنان زندانی از جمله ساره مرهون و بدور عبدالحمید الجمری شدند.

در این بیانیه تاکید شده است که بازداشت ها، سرکوب ها و نظامی کردن مناطق مختلف بحرین اقداماتی شکست خورده هستند. بازداشت زنان و شکنجه آنها محکوم بوده و جنایت به شمار می رود.

گروه های معارض در بحرین به گزارش های بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر و جنایات گذشته در حق صدها زندانی زن این کشور اشاره و تاکید کردند که گذشت زمان این جنایات را از بین نمی برد.

آنها اضافه کردند که بحرین از زمان بازداشت علمای شیعه و ده ها تن از ائمه جماعات و خطیبان شاهد بی ثباتی بوده است. مقامات این کشور از طریق اقدامات استبدادی خود و سرکوب آزادی بیان به این بی ثباتی دامن می زنند. این شرایط همان اوضاعی است که به چالش های امنیتی در برابر جنبش ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ و بحران های سیاسی و حقوق بشری بحرین انجامید.