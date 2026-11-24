جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در آستانه ورود به هشتادمین سال تأسیس خود که بسیاری از صهیونیست‌ها آن را یک نفرین و باعث نابودی این رژیم می‌دانند؛ با شکاف‌های عمیق‌، افزایش خشونت و فرسایش اعتماد عمومی به سرکردگانش مواجه است. این رژیم از تحقق صلح داخلی، تشکیل دولتی کارآمد و ایجاد شرایطی عادی برای زندگی ناتوان است.

«افرایم گانور»، نویسنده روزنامه معاریو در این خصوص می‌نویسد که تل آویو در سال ۲۰۲۶، در حالی که تنها یک گام با ورود به هشتادمین سال تأسیس خود فاصله دارد، مانند کشوری رفتار می‌کند که تازه در ابتدای راه است؛ کشوری بدون قانون اساسی، بدون دولتی واقعی، چندپاره و ازهم‌گسیخته که تقریباً هیچ امیدی برای شهروندانش باقی نگذاشته است.

گانور افزود که در سرزمین‌های اشغالی مساجد در سایه سکوت مطلق افکار عمومی به آتش کشیده می‌شوند و هر روز قتل‌هایی به‌ویژه در جامعه عربی رخ می‌دهد، اما هیچ‌کس واکنشی نشان نمی‌دهد.

وی گفت که آنچه در این رژیم جریان دارد، بازتاب آشکار وضعیتی آشفته و پوچ است. سرکردگان این رژیم بر اساس منافع خود و حزب متبوعشان عمل می کنند، تا جایی که رئیس سازمان امنیت عمومی (شاباک) و مسئولان پلیس در خدمت سران این رژیم هستند که آنها را به این سمت منصوب کرده‌اند.

به نوشته این مقاله تروریسم تنها زمانی وجود دارد که پای عرب‌ها به میان بیاید؛ اما هنگامی که یهودیان خانه‌ها و مساجد را به آتش می‌کشند، به فلسطینیان حمله می‌کنند و درختان زیتون را از ریشه درمی‌آورند، این اقدامات صرفاً به رفتارهای هیجانی جوانانی منزوی نسبت داده می‌شود.

وی توضیح داد: اینها نشانه‌های یک کابینه بیمار است که برای نجات از بحران خود به پزشکی شایسته و داروهای مناسب نیاز دارد؛ در غیر این صورت، پیش‌بینی آینده چنین وضعیتی دشوار نیست. مسئله نگران‌کننده‌تر آن است که بخش بزرگی از صهیونیست‌ها مسئولیت خود را نادیده می‌گیرند و از زیر بار تعهداتشان، از جمله پیوستن به ارتش، شانه خالی می‌کنند.

گانور تأکید کرد که این رژیم امروز از تحقق صلح داخلی و تشکیل کابینه ناتوان است. همچنین در ایجاد فضایی که بتوان در آن با آسودگی زندگی کرد، شکست خورده است؛ چراکه اسرائیلی‌ها دیگر نمی‌توانند به سرکردگان خود اعتماد کنند. این وضعیت باعث شده اسرائیل در برابر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار بگیرد و دشمنان اسرائیل نظاره‌گر فروپاشی قدرت آن باشند. از سوی دیگر، تمام جهان به‌طور مستمر از تل آویو خشمگین است، زیرا سران آن در حال نابود کردن این رژیم هستند.