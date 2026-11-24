جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در جمع خانواده‌های معزز شهدای عزیز مدرسه‌ شجره طیبه‌ میناب، حضور یافت و با گرامیداشت یاد این نوگلان پرپرشده، اظهار کرد: شما پدران و مادران شهدای عزیز و والامقام میناب، آبرومندان نزد خدا هستید. شما و شهدای گرانقدر شما، مقام شفاعت دارید؛ از محضرتان استدعا داریم که ما را هم شفاعت کنید.

وی با تأکید بر تناسب نام مدرسه‌ی میناب با سرشت و سرنوشت کودکان شهید این شهر، بیان داشت: قطعاً و یقیناً فرد یا افرادی که نام و عنوان شجره‌ طیبه را بر مدرسه‌ میناب نهادند، یک الهام الهی دریافت کرده بودند. مدرسه شجره‌ی طیبه میناب، شهدایی را تقدیم اسلام و ایران و انسانیت کرد که تا آخر، ثمر می‌دهند. شجره طیبه یعنی درختی که در ذات، ریشه، میوه و اثرش، فقط پاکی و برکت است؛ کودکان شهید و معصوم میناب نیز حقیقتاً شجره‌ی طیبه بودند.

اژه ای با اشاره به رویکرد مزورانه و ریاکارانه‌ غرب در موضوع حقوق بشر، تصریح کرد: خون به ناحق ریخته‌ شده و بدن‌های ارباً اربای کودکان شهید و معصوم میناب تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است. دنیا تا ابد فراموش نخواهد کرد که پشت شعارهای فریبنده‌ی حامیان مُزَور و دروغین حمایت از حقوق کودک و زن، پشتیبانی از رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل نهفته است.

رئیس عدلیه، رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی را مظهر تام و تمام شیطان‌صفتی و کودک‌کشی دانست و عنوان کرد: شعارهای پرطمطراق و ریاکارانه‌ی غربی‌ها و مشخصاً آمریکایی‌ها در دفاع از حقوق زن و کودک، سال‌ها گوش جهانیان را کر کرده بود. اما این دیوصفتان با خلق فاجعه‌ی میناب ثابت کردند که همه‌ی آن شعارهای کذایی، پوچ بود. جنایت در میناب، تنها یک واقعه نیست؛ بلکه افشای ریشه‌ی کثیف و رذیلانه‌ی ساختار حکمرانی در رژیم‌های شیطانی آمریکا و اسرائیل است. آن قساوت و شقاوتی که در میناب رخ داد، فقط از شرورانی، چون عناصر پلید آمریکایی و صهیونیستی برمی‌آمد.

وی خاطرنشان کرد: خونخواهی حقیقی کودکان معصوم و شهید میناب، با ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج) محقق خواهد شد. کودکان میناب فراموش نمی‌شوند؛ چون وعده‌ی خونخواهی‌شان، مکتوب در لوح ظهور است.

اژه‌ای با تأکید بر خونخواهی کودکان میناب، اظهار کرد: ما نیز موظفیم پرچم خونخواهی کودکان شهید و عزیز میناب را به اهتزاز درآوریم.

وی افزود: صفوف متحد و منسجم ملت غیور و مبعوث‌ شده، گواهی بر عزم راسخ ما برای ذَحل و تقاص گرفتن است؛ ما خونخواهی امام شهیدمان و شهدای میناب را هرگز رها نخواهیم کرد. فارغ از مجاهدت‌هایی که در راستای این فریضه، قوای مسلح و احرار و آزادگان خواهند داشت؛ دستگاه قضا نیز در این عرصه‌ خطیر، تکلیف‌مدارانه مجاهدت خواهد کرد تا در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی، مجازات آمران و عاملان جنایات جنگی علیه ملت ایران و از جمله پرونده شهادت قائدعظیم‌الشأن امّت و کودکان میناب را پیگیری کند و به سرانجام رساند.

رئیس قوه قضاییه ضمن تأکید بر تکریم هر چه بیشتر خانواده‌های معزز شهدای میناب، بیان داشت: فارغ از موضوع خونخواهی، تأکید و دستور من خطاب به مقامات قضایی ذی صلاح آن است که امکان ویژه‌ای را برای خانواده‌های معزز شهدای میناب فراهم آورند تا این عزیزان تا پایان عمر، از معاضدت‌ها و مساعدت‌های قضایی و حقوقی بهره‌مند شوند. همچنین ضروری است تمامی مسائل حقوقی و قضایی این اعزه در چارچوب موازین قانونی، مرتفع شوند. ایضاً تدبیری اتخاذ شود که سایر مسائل و معضلاتی که این خانواده‌ها با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند نیز از طریق سایر دستگاه‌های مربوطه در قوای دیگر، پیگیری و مرتفع شوند.

در این مراسم عباس جنگچی، پدر دانش‌آموز شهید محمدمهدی جنگچی به ذکر خاطراتی از فرزند شهید خود پرداخت و گفت: محمدمهدی تک‌فرزند ما و عشق ما بود؛ او امام حسینی بود و به علاقه بسیار زیادی به رهبر شهید انقلاب داشت.

حسن سالاری پدر دانش‌آموزان شهید علی و محیا سالاری و همسر شهید زهرا میردادی نیز در این مراسم گفت: ما خواهان قصاص آمران، عاملان و مباشران به شهادت رساندن فرزندان و اعضای خانواده خود هستیم.

خانم امینه نادمی معلم کلاس اول مدرسه شجره طیبه نیز در این مراسم به روایت روز حادثه پرداخت و گفت: ۹ اسفند روزی بود که رویای یک نسل نابود شد ولی ما همچنان ایستاده‌ایم.

لیلا قویدل مادر دانش‌آموز شهید بنیامین جنگجو نیز در این مراسم گفت: امروز موجب دلگرمی ماست که خانواده قوه قضاییه را در کنار خود می‌بینیم. امروز آمریکا و اسرائیل باید از ما پدران و مادران شهدا بترسند چرا که ما از خون رهبر شهید و فرزندانمان نمی‌گذریم.

شکیبا دریکوند مادر دانش‌آموز شهید میکائیل دورقی نیز در این جلسه گفت: از همه عزیزانی که برای احقاق حق خانواده‌های شهدای میناب قدم برمی‌دارند تشکر می‌کنم. ما ملت امام حسین (ع) و شهادتیم و تا پای جان پای کشورمان می‌مانیم.

عماد دهقانی جانباز قطع عضو مدرسه شجره طیبه میناب و پدر دانش‌آموز شهید هنا دهقانی نیز در این مراسم، به ذکر خاطراتی از روز حادثه پرداخت و خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: خواسته ما از شما این است که نگذارید خون فرزندان شهیدمان پایمال بشود.

همچنین در بخشی از این مراسم مادر دانش‌آموز شهید مطهره احمدزاده، کتاب درسی آغشته به خون فرزند شهید خدا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.