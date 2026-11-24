رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از انجام اقدامات گسترده کارشناسی و حقوقی برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.

جوان آنلاین: حسن عبدلیان‌پور، دوشنبه شب در جمع خانواده‌های شهدای مدرسه‌ شجره طیبه‌ میناب، گفت: علاوه بر تشکیل پرونده حقوقی و کیفری در محاکم داخلی، پیگیری‌های بین‌المللی این جنایت نیز در حال انجام است.

به گزارش مهر، وی اظهار کرد: پس از وقوع جنایت آمریکایی صهیونی مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از نخستین گروه‌های کارشناسی و حقوقی بود که در شهر میناب حاضر شد. ما در آن زمان با شرایطی بسیار دشوار و صحنه‌هایی تلخ و تأثرانگیز مواجه شدیم.

عبدلیان‌پور با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته در حوزه کارشناسی، وکالت و مشاوره خانواده برای خانواده‌های شهدای میناب با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر وی انجام شده است، افزود: مجموعه مرکز وکلا خود را خدمتگزار خانواده‌های معظم همه شهدا از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه میناب می‌داند و در این مسیر تلاش کرده است با رعایت دو اصل سرعت و دقت، اقدامات کارشناسی و حقوقی لازم را به انجام برساند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به حضور مکرر خود و کارشناسان مرکز در میناب و دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: در این دیدارها، پای صحبت‌ها و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا نشستیم و تلاش کردیم در حد توان در کنار آنان باشیم. حتی در شبی در میناب و در جوار مزار مطهر شهدا، به خانواده‌های عزیز شهدا قول دادم که اجازه ندهیم خون پاک شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه پایمال شود و این مسئولیت را با جدیت دنبال کنیم.

عبدلیان‌پور ادامه داد: در همین راستا، جلسه‌ای با حضور مسئولان اجرایی استان، دادستان و رئیس دادگستری برگزار و روند پیگیری پرونده با جدیت دنبال شد.

کارشناسان مرکز نیز در محل حادثه حضور یافتند و گزارش‌های متعدد کارشناسی تهیه کردند.

وی با تشریح ابعاد کارشناسی پرونده بیان کرد: در مرحله کارشناسی تکمیلی که به دستور مرجع قضایی انجام شد، ۱۴ کارشناس در ۱۰ رشته تخصصی به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداختند و در مجموع، حدود ۱۴۰۰ صفحه گزارش کارشناسی تکمیلی به محکمه ارائه شد. همچنین بیش از دو هزار صفحه مستندات و مدارک مرتبط با موضوع گردآوری و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به همکاری کارشناسان و وکلای خارجی در این پرونده تصریح کرد: در یکی از مراحل، تعدادی از وکلای خارجی را به محل حادثه بردیم تا از نزدیک مشاهدات خود را انجام دهند و مستندات مورد نیاز را دریافت کنند. این اقدام با هدف تقویت پیگیری‌های حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان حقوقی بین‌المللی صورت گرفت.

وی درباره روند تشکیل پرونده حقوقی در داخل کشور نیز گفت: با اخذ وکالت از تمامی خانواده‌های شهدایی که امروز در این مراسم حضور دارند، دادخواست حقوقی به دادگاه تقدیم شده است. ۱۰ نفر از وکلای مرکز در این پرونده مشارکت دارند و شهود و گواهان نیز برای ادای شهادت در روند رسیدگی حضور خواهند داشت.

عبدلیان‌پور با اشاره به حمایت‌ها و پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه در جریان این پرونده خاطرنشان کرد: شهادت می‌دهم که حتی در اوج جنگ رمضان نیز چندین دیدار با رئیس قوه قضاییه برای پیگیری جنایات دشمن در میناب و لامرد و لار داشتیم. ایشان با جدیت و اهتمام ویژه، این موضوعات را دنبال می‌کردند و رهنمودها و راهنمایی‌های لازم را برای پیشبرد اقدامات حقوقی ارائه می‌دادند.

وی در ادامه به تشریح اقدامات قضایی در پرونده کیفری پرداخت و گفت: شکایت‌های کیفری مطرح‌شده نیز منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شده و در حال حاضر منتظر ابلاغ وقت رسیدگی هستیم تا مراحل بعدی دادرسی نیز پیگیری شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین از مشارکت ۱۵ وکیل خارجی از پنج کشور جهان در روند پیگیری‌های حقوقی خبر داد و افزود: این وکلا در جریان بررسی پرونده و مستندات قرار گرفته‌اند و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی‌های لازم، زمینه حضور و ارائه دفاعیات آنان در جلسات مربوط فراهم شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی این پرونده با جدیت ادامه خواهد یافت و در هفته‌ها و ماه‌های آینده، اخبار و گزارش‌های تکمیلی درباره نتایج اقدامات انجام‌شده به اطلاع خانواده‌های معظم شهدا و افکار عمومی خواهد رسید.