حمله جنگنده‌های عربستان سعودی به دو اتوبوس و چندین کامیون‌ حمل‌ونقل در وادی معبق در استان لحج، ۲۵ شهید و مفقود و ۶ زخمی بر جای گذاشت.

جوان آنلاین: شمار قربانیان جنایت هدف قرار دادن منطقه سیلابی معبق در شهرستان المقاطره، واقع در استان لحج، توسط جنگنده‌های متجاوز سعودی به ۲۵ شهید و مفقود و ۶ زخمی افزایش یافت.

منابع محلی امروز سه‌شنبه اعلام کردند که پیکرهای سوخته‌شده‌ای همچنان داخل یکی از دو اتوبوس هدف قرارگرفته در منطقه معبق باقی مانده‌اند و شناسایی هویت صاحبان این پیکرها دشوار است.

۲۵ شهید در حمله عربستان به اتوبوس های مسافربری در یمن

این منابع همچنین اشاره کردند که ادامه پرواز جنگنده‌های دشمن سعودی بر فراز محل وقوع کشتار معبق، مانع از دسترسی گروه‌های امدادی و اهالی به منطقه شده و همین مسئله بر شمار قربانیان افزوده است.

این جنایت در حالی رخ می‌دهد که پیش از این نیز جنگنده‌های متجاوز سعودی با حمله به کارگران مخابرات در استان حدیده، جنایت دیگری مرتکب شده بودند؛ حملاتی که به شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر، تخریب کامل محل سکونت و ساختمان‌های مجاور و محروم شدن ساکنان شهرستان‌های استان حدیده از حق ارتباط و برقراری تماس منجر شد.

جنگنده‌های عربستان سعودی همچنین ۶ حمله هوایی به شهرستان‌های المسراخ و حَیفان در استان تعز در جنوب غرب یمن انجام داده‌اند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد که کشورش در ۲۴ ساعت گذشته هدف ۶۷ حمله هوایی و موشکی عربستان قرار گرفته است. وی گفت که در این حملات صنعا، لحج، تعز، الحدیده، صعده و حجه هدف قرار گرفته است.

سریع افزود که از زمان تشدید حملات عربستان به یمن (۲۲ تیرماه) تا دیروز ۲ آذرماه، شمار این حملات به ۵۶۴۸ مورد رسیده است.