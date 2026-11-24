یک جمعیت صهیونیستی به افزایش شدید و بی سابقه حملات اسرائیل علیه نیروها و خودروهای امدادی در کرانه باختری اعتراف کرد.

جوان آنلاین: یک جمعیت صهیونیستی فعال در حوزه امور پزشکی اعتراف کرد که حملات این رژیم علیه بخش سلامت و بهداشت کرانه باختری از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به ۳۵۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تعداد حملات ثبت در این منطقه از ۹۳ مورد به ۴۲۲ مورد رسیده است. حملات مذکور شامل هدف قرار دادن خودروهای امدادی و نیروهای اورژانس در کرانه باختری است.

سازمان بهداشت جهانی نیز ۲۳۳ مورد حمله به نیروهای امدادی در سال ۲۰۲۵ را ثبت کرده است. افزایش تعداد ایست های بازرسی و موانع در کرانه باختری از ۶۴۲ به ۹۲۵ عدد باعث کاهش سرعت نیروهای امدادی و خودروهای اورژانس می شود.

همچنین گزارش شده که این نیروها به صورت مستقیم از سوی نظامیان صهیونیست و شهرک نشینان مورد حمله قرار گرفته اند؛ این در حالی است که هویت آنها به عنوان نیروهای امدادی کاملا مشخص است. نظامیان صهیونیست مانع حرکت خودروهای امدادی به سمت فلسطینی هایی می شوند که نیاز فوری به درمان و رسیدگی دارند.