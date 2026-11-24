جوان آنلاین: در جریان حمله بامداد امروز سه شنبه رژیم صهیونیستی علیه مقر نیروهای پلیس در مواصی خان یونس واقع در جنوب نوار غزه دست کم سه فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور با استفاده از یک پهپاد انجام شد. این در حالی است که حملات شدید رژیم صهیونیستی علیه شرق شهر دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه ادامه دارد و در شرق شهر غزه تشدید شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۷۹ فلسطینی به شهادت رسیده، ۶ هزار و ۱۰۰ نفر زخمی شده و پیکر ۸۵۱ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۶ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۲۳۴ نفر رسیده است.