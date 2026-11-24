یک مقام دولت دونالد ترامپ تأکید کرد: آمریکا تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر نقش ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها به دست نیاورده است.

جوان آنلاین: وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که حدود ۵۰ کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی هدف حملات سایبری قرار گرفتند.

به گفته این روزنامه آمریکایی، برخی از این کشتی‌ها در نزدیکی سواحل اروپا و آسیا در حال تردد بودند.

چند مقام که وال استریت از آنها به آگاه یاد کرده نیز اعلام کردند که دو کشتی که عازم ایالت تگزاس آمریکا بودند، پیام‌هایی مبنی بر وجود بمب دریافت کردند.

این منابع مدعی شدند: برخی کشتی‌ها نیز پیام‌های تهدیدآمیزی به زبان فارسی دریافت کردند که در آنها نسبت به بارگیری محصولات آمریکایی هشدار داده شده بود.

منابع مذکور افزودند که یکی از کشتی‌های عازم تگزاس پیامی دریافت کرد که در آن به انتقال غیرقانونی نفت عربستان به آمریکا متهم شده بود.

این منابع گفتند که برخی کشتی‌ها هشدارهایی درباره وجود بمب دریافت کردند که احتمال منفجر شدن آنها را مطرح می‌کرد.

این در حالی است که چند مقام آمریکایی در گفت‌وگو با وال استریت مدعی آغاز تحقیقات درباره احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها شدند.

با این حال، یک مقام دولت ترامپ به وال‌استریت ژورنال این اتهام علیه تهران را رد کرد و گفت: تاکنون هیچ مدرکی دال بر دخالت ایران در این حملات سایبری به دست نیامده است.

برخی مقام‌های آمریکایی همچنین احتمال می‌دهند روسیه نیز در این حملات سایبری علیه کشتی‌ها نقش داشته باشد.

این مقامات همچنین گفتند که واشنگتن در روزهای اخیر و هم‌زمان با نزدیک شدن کشتی‌ها به سواحل آمریکا، تیم‌هایی را برای مقابله با حملات سایبری مستقر کرده است.