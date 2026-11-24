منابع خبری گزارش دادند که در ادامه حملات عربستان به یمن، مناطقی از جنوب غرب این کشور هدف حمله ائتلاف سعودی قرار گرفته است.

جوان آنلاین: شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی در مجموع ۶ حمله هوایی به شهرستان‌های المسراخ و حَیفان در استان تعز در جنوب غرب یمن انجام داده‌اند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد که کشورش در ۲۴ ساعت گذشته هدف ۶۷ حمله هوایی و موشکی عربستان قرار گرفته است.

وی گفت که در این حملات صنعا، لحج، تعز، الحدیده، صعده و حجه هدف قرار گرفته است.

سریع افزود که از زمان تشدید حملات عربستان به یمن (۲۲ تیرماه) تا دیروز ۲ آذرماه، شمار این حملات به ۵۶۴۸ مورد رسیده است.

حملات عربستان؛ این بار به صنعای یمن

خبرگزاری سبا از حملات دوباره عربستان به صنعا؛ پایتخت یمن خبر داد.