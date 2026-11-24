جوان آنلاین: مراسم تکریم از مادران و همسران شهدای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، سید رضا موسوی نیا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی و لیلا نصرالهی مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، موسوی نیا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی ضمن عرض تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، الگوی جاودانه صبر و استقامت، گفت: آنچه حضرت ام‌البنین (س) را به الگویی ماندگار در تاریخ بشریت تبدیل کرد،

وی ادامه داد: امروز بر خود می‌بالیم که دانشگاه آزاد اسلامی در جریان جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم، حدود ۷۲۷ شهید را در راه پاسداری از ارزش‌ها تقدیم کرده است. دکتر موسوی نیا خاطرنشان کرد: آنچه امروز می‌تواند برای ما راهگشا و چاره‌ساز باشد، شناخت شیوه زندگی شهیدان است. اینکه شهید چگونه زندگی کرده، چگونه رفتار کرده و چه ویژگی‌هایی در منش و سلوک او وجود داشته است، اهمیت اساسی دارد.

در ادامه این مراسم، با اهدای لوح تقدیر به خانواده های معظم شهدا، از مقام والای شهیدان و صبر و فداکاری خانواده‌های آنان تجلیل و قدردانی شد.