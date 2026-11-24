جوان آنلاین: سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در بخشی از این نامه آورده است: استفاده مستمر از قلمرو، حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی، زیرساخت‌های لجستیکی و سایر تأسیسات برخی کشورهای منطقه خلیج فارس، به‌ویژه بحرین و کویت، برای مساعدت و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده، از منظر حقوق بین‌الملل، واجد پیامدهای حقوقی مهم است. چنین اعمال متخلفانه بین‌المللی را نمی‌توان نادیده گرفت، مورد اغماض قرار داد، عادی‌سازی کرد یا از حیث حقوقی بی‌اهمیت جلوه داد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند با اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود به‌عنوان سکویی برای تجاوز علیه یک دولت مستقل دیگر، از تعهدات بین‌المللی یا مسئولیت‌های ناشی از آن شانه خالی کند. دولت‌ها مکلف‌ هستند از اجازه دادن آگاهانه به استفاده از قلمرو خود توسط دولت دیگر برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه دولت ثالث خودداری کنند. این تعهد، از جمله، در ماده ۳ بند (و) تعریف تجاوز، منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست‌ونهمین اجلاس) مجمع عمومی، منعکس شده است.

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: از این‌رو، به‌غایت ریاکارانه و گمراه‌کننده است که بحرین به‌صورت گزینشی و نادرست به حقوق بین‌الملل، از جمله اصول حاکمیت، منع توسل به زور و حسن همجواری، استناد کند، اما در عین حال، پیامدهای حقوقی در اختیار قرار دادن قلمرو و زیرساخت‌های نظامی خود برای انجام اقدامات نظامی غیرقانونی علیه یک کشور همسایه را نادیده بگیرد. بحرین به هیچ وجه نمی‌تواند از پیامدهای حقوقی اعمال متخلفانه بین‌المللی یادشده خود بگریزد.

متن کامل نامه «غلامحسین درزی» سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در نزد سازمان ملل متحد به دبیرکل و رئیس شورای امنیت در پاسخ به ادعاهای بی اساس بحرین و تحولات جاری در منطقه خلیج فارس که روز دوشنبه به وقت محلی (۲۳ نوامبر ۲۰۲۶- ۲ آذر ۱۴۰۵) به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و سانیتا پاولوتا-دسلاندس رئیس شورای امنیت ارسال شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان،

بنا بر دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های پیشین خود در خصوص اعمال متخلفانه بین‌المللی مستمر بحرین از طریق مشارکت و همکاری در تجاوزات جاری ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و تسهیل و فراهم‌سازی زمینه ارتکاب این اقدامات، مایلم به نامه‌های مورخ ۱۶ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی بحرین (به شماره‌های S/۲۰۲۶/۹۱۱ و S/۲۰۲۶/۹۲۴) اشاره کنم که در آن‌ها اتهامات بی‌اساس و تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.جمهوری اسلامی ایران این اتهامات بی‌پایه و اساس را قاطعانه رد می‌کند و آن‌ها را تلاشی مزورانه برای تحریف آشکار واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن ماهیت اقدامات دفاعی ایران می‌داند؛ اقدامی که با هدف پنهان‌سازی عامدانه نقش انکارناپذیر بحرین در تسهیل و پشتیبانی از تجاوزات مستمر ایالات متحده علیه ایران صورت می‌گیرد.

مایلم مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص موارد زیر به اطلاع اعضای شورای امنیت برسانم:

۱. تداوم استفاده از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در منطقه خلیج فارس برای برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران

اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان بدون وقفه ادامه دارد و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد به شمار می‌رود.

در تازه‌ترین موارد، ایالات متحده در روزهای ۲ و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۱ و ۳۰ آبان، مجموعه‌ای از حملات هوایی نظامی را علیه مناطق ساحلی جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس و در استان هرمزگان انجام داد که تأسیسات و زیرساخت‌های ایران در جزیره قشم و حوالی سیریک را هدف قرار دادند. در تاریخ ۲۰ نوامبر نیز حمله‌ای علیه یک تأسیسات راداری در جزیره هنگام صورت گرفت. در پاسخ به این حمله، جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶، مبدأ حمله در بحرین را هدف قرار داد. هدف مورد نظر ایران، سامانه راداری ایالات متحده آمریکا مستقر در پایگاه نظامی آمریکایی شیخ عیسی در بحرین بود. هرگونه خطای ادعایی در هدف‌گیری، صرفاً ناشی از عملیات اخلال و اقدامات جنگ الکترونیک نیروهای آمریکایی بوده است که بحرین میزبانی آن‌ها را در قلمرو خود بر عهده دارد.

اطلاعات و شواهد معتبر حاکی از آن است که پهپادهای نظامی آمریکا و سایر تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی این کشور، از پایگاه‌های نظامی مستقر در منطقه، از جمله در بحرین و کویت، برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند. افزون بر این، الگویی نظام‌مند از عملیات وجود دارد که نشان می‌دهد حملات علیه تأسیسات و شناورهای ایرانی، از جمله شناورهای غیرنظامی، پس از انجام پروازهای شناسایی با مبدأ بحرین صورت گرفته است. از آغاز تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، پهپادهای MQ-۹ از بحرین برای انجام مأموریت‌های شناسایی رزمی به پرواز درآمده‌اند و هواپیماهای P-۸ نیز برای نظارت و پایش دریایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این سامانه‌ها همچنان در پشتیبانی از تجاوز نظامی علیه ایران به کار گرفته می‌شوند. بحرین همچنین منطقه اطلاعات پروازی (FIR) خود را در اختیار هواپیماهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین آمریکا قرار می‌دهد.بنابراین، این حملات حوادثی منفرد و جداگانه نیستند، بلکه بخشی از الگویی مستمر از تجاوز نظامی ایالات متحده علیه ایران به شمار می‌روند که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تاکنون حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع حیاتی ملی ایران را همچنان در معرض تهدید قرار داده است.

۲. حق ذاتی ایران در دفاع از خود

در واکنش به تداوم اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و استفاده از قلمرو و ظرفیت‌های نظامی کشورهای منطقه برای تسهیل این تجاوزات، ایران اقدامات دفاعی خود را علیه تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در بحرین و کویت به اجرا گذاشت.اهداف اعلام‌شده ایران شامل سامانه‌های راداری نظامی آمریکا، تأسیسات پدافند هوایی، سکوهای عملیاتی و زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب و به‌کارگیری پهپادها و موشک‌های نظامی بوده است. اقدامات ایران در پاسخ به حملات ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است.موضع جمهوری اسلامی ایران این است که این اقدامات در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام شده‌اند. هدف از اتخاذ این تدابیر دفاعی، مقابله با مبدأ حملات و خنثی‌سازی ظرفیت‌های نظامی مورد استفاده برای برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای تجاوز علیه ایران بوده است.

۳. استفاده از قلمرو و تأسیسات نظامی کشورهای منطقه برای تسهیل تجاوزات آمریکا، در نقض آشکار تعهدات بین‌المللی

استفاده مستمر از قلمرو، حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی، زیرساخت‌های لجستیکی و سایر تأسیسات برخی کشورهای منطقه خلیج فارس، به‌ویژه بحرین و کویت، برای مساعدت و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده، از منظر حقوق بین‌الملل، واجد پیامدهای حقوقی مهم است. چنین اعمال متخلفانه بین‌المللی را نمی‌توان نادیده گرفت، مورد اغماض قرار داد، عادی‌سازی کرد یا از حیث حقوقی بی‌اهمیت جلوه داد. هیچ دولتی نمی‌تواند با اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود به‌عنوان سکویی برای تجاوز علیه یک دولت مستقل دیگر، از تعهدات بین‌المللی یا مسئولیت‌های ناشی از آن شانه خالی کند. دولت‌ها مکلف‌اند از اجازه دادن آگاهانه به استفاده از قلمرو خود توسط دولت دیگر برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه دولت ثالث خودداری کنند. این تعهد، از جمله، در ماده ۳ بند (و) تعریف تجاوز، منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست‌ونهمین اجلاس) مجمع عمومی، منعکس شده است.از این‌رو، به‌غایت ریاکارانه و گمراه‌کننده است که بحرین به‌صورت گزینشی و نادرست به حقوق بین‌الملل، از جمله اصول حاکمیت، منع توسل به زور و حسن همجواری، استناد کند، اما در عین حال، پیامدهای حقوقی در اختیار قرار دادن قلمرو و زیرساخت‌های نظامی خود برای انجام اقدامات نظامی غیرقانونی علیه یک کشور همسایه را نادیده بگیرد. بحرین به هیچ وجه نمی‌تواند از پیامدهای حقوقی اعمال متخلفانه بین‌المللی یادشده خود بگریزد.

۴. ریشه و علت بنیادین تشدید تنش‌های کنونی

شورای امنیت نباید ریشه و علت بنیادین وضعیت کنونی منطقه را از نظر دور بدارد؛ یعنی اقدامات تجاوزکارانه نظامی و غیرقانونی و بدون تحریک قبلی که ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند و همچنان به آن ادامه می‌دهند. هرگونه تلاش برای معرفی اقدامات دفاعی ایران به‌عنوان منشأ تشدید تنش‌های کنونی، در حالی که اقدامات تجاوزکارانه پیشین و مستمر نادیده گرفته می‌شوند، چیزی جز تحریف عامدانه واقعیت‌ها و وارونه‌سازی ترتیب و توالی رویدادها نیست.

نگران‌کننده‌تر آن است که نقش برخی کشورهای منطقه، در رأس آن‌ها بحرین، در تسهیل این اقدامات از طریق در اختیار گذاشتن قلمرو، حریم هوایی، تأسیسات نظامی، پشتیبانی لجستیکی و سایر امکانات خود، عامدانه مسکوت گذاشته می‌شود. شورای امنیت باید به علل ریشه‌ای بحران بپردازد و اجازه ندهد متجاوز و دولت‌هایی که تجاوز نظامی او را تسهیل می‌کنند، با تمرکز انحصاری بر واکنش دفاعی قربانی تجاوز، از پاسخگویی و نظارت بین‌المللی بگریزند.

۵. مسئولیت بین‌المللی و تعهدات دولت‌های یاری‌رسان به متجاوز

بحرین و سایر کشورهای منطقه باید به‌طور کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پایبند باشند. اجازه دادن به استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از قلمرو، حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات آن‌ها برای برنامه‌ریزی، تسهیل، پشتیبانی یا اجرای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، اقدامی به‌کلی غیرقانونی است.

این کشورها مکلف‌اند به هرگونه مساعدت و همکاری در ارتکاب تجاوز پایان دهند، تضمین‌ها و اطمینان‌های مقتضی مبنی بر عدم تکرار چنین اقداماتی ارائه کنند و خسارات وارده را به‌طور کامل جبران نمایند. این جبران خسارت باید تمامی زیان‌های ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی را، اعم از خسارات مادی و معنوی، در بر گیرد.

۶. مسئولیت شورای امنیت

شورای امنیت باید به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی از ایالات متحده آمریکا بخواهد که فوراً به تمامی اقدامات تجاوزکارانه، حملات و تهدیدات نظامی علیه ایران و نیز محاصره نظامی و دریایی ایران پایان دهد و تعهدات خود را بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به‌طور کامل رعایت کند.

شورای امنیت همچنین باید از بحرین و سایر کشورهای منطقه خلیج فارس بخواهد که از اجازه دادن به استفاده از قلمرو، حریم هوایی، تأسیسات نظامی یا سایر امکانات خود، به هر شکل و تحت هر عنوان، برای تسهیل یا پشتیبانی از تجاوز نظامی علیه ایران خودداری کنند. اعتبار شورای امنیت و مسئولیت آن در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاب می‌کند که این شورا به علل ریشه‌ای وضعیت کنونی رسیدگی کند، از اصل منع توسل به زور صیانت نماید و تضمین کند که نقض‌های حقوق بین‌الملل با پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همراه باشند.

۷. عزم راسخ ایران برای دفاع از خود

جمهوری اسلامی ایران همچنان به اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پایبند است. با این حال، هرگز از حق ذاتی خود برای دفاع در برابر اقدامات تجاوزکارانه صرف‌نظر نخواهد کرد.تا زمانی که آمریکا به اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدات نظامی خود ادامه دهد، ایران حق ذاتی دفاع مشروع خود را اعمال خواهد کرد و تمامی تدابیر ضروری و متناسب را، در چارچوب حقوق بین‌الملل، برای حفاظت از مردم، امنیت ملی، منافع حیاتی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ خواهد نمود.ایران همچنین تدابیر لازم را برای حفظ توان دفاعی و بازدارندگی معتبر و پایدار خود اتخاذ خواهد کرد تا از تجاوزات بیشتر جلوگیری شود و اطمینان حاصل گردد که چنین تجاوزاتی تکرار نخواهند شد.مسئولیت تداوم و تشدید این بحران منحصراً بر عهده ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان طرفی است که تجاوز را آغاز کرده و همچنان به ارتکاب آن ادامه می‌دهد، و نیز دولت‌هایی است که آگاهانه این تجاوز را تسهیل می‌کنند؛ نه ایران که در حال اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از خویش است.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای توزیع شود.

با تجدید احترامات فائقه

غلامحسین درزی

سفیر و کاردار