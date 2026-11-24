رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم جوانان جان‌فدای ما در عرصه جنگی با نشاط بیشتر و از نظر کمی و کیفی گسترده‌تر و قدرتمندتر به میدان آمدند. جوانان جان‌فدا با حضور خود دشمنان را ناکام کردند.

جوان آنلاین: «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در اختتامیه جام رسانه امید اظهار داشت: بدون شک بسیج، تبلور اراده ملت در همه صحنه‌های زندگی است. باید قدر بسیج و فرهنگ بسیجی را بدانیم و معتقدم بیش از هر کسی، خود بسیجیان باید ارزش و جایگاه بسیج را بشناسند و در این مسیر روزبه‌روز محکم‌تر و منسجم‌تر حرکت کنند.

قالیباف گفت: جوانان جان‌فدای ما پاسخ دندان‌شکنی به کسانی دادند که تصور می‌کردند انقلاب و نظام اسلامی در مسیر افول قرار گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزو: من که دوران پیروزی انقلاب را در نوجوانی و ابتدای جوانی تجربه کرده‌ام، معتقدم جوانان جان‌فدای ما در این عرصه جنگی، با نشاط بیشتر و از نظر کمی و کیفی گسترده‌تر و قدرتمندتر به میدان آمدند.

وی تصریح کرد: جوانان جان‌فدا با حضور خود دشمنان اسلام را ناکام گذاشتند. هفته بسیج را به همه این عزیزان تبریک می‌گویم و امیدوارم در این مسیر با قدرت پیش برویم.

قالیباف خاطرنشان کرد: امروز باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم ایران را قوی‌تر کنیم و این هدف چگونه محقق خواهد شد. کارآمد کردن علم و تبدیل آن به فناوری یکی از موضوعات مهم در این مسیر است.

رئیس مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همین چند هفته قبل فرمودند که امکان ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» وجود ندارد و باید این شرایط تعیین تکلیف شود. اکنون سؤال این است که چگونه، توسط چه کسانی و با چه اقداماتی باید این وضعیت را تعیین تکلیف کنیم؟

وی تصریح کرد: دشمن می‌خواهد شرایط «نه جنگ، نه صلح» را به ما تحمیل کند و کشور را در یک مسیر فرسایشی قرار دهد. راه عبور از این وضعیت، دستیابی به بازدارندگی پایدار است. بازدارندگی پایدار به معنای قوی شدن کشور است.

رئیس مجلس گفت: جنگ بدون شک تلخ و سخت است، اما همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، جنگ دانشگاه است.

قالیباف عنوان کرد: قدرت جنگ در ایجاد تحول و تقویت جامعه به‌مراتب بیشتر از ابعاد آسیب‌ها و خسارت‌های آن است. شواهد و واقعیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.

وی گفت: اگر بخواهیم دستاوردهای جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق را از آن زمان تاکنون در ابعاد مختلف بررسی کنیم، خواهیم دید که بخش مهمی از قدرت امروز کشور ریشه در همان جنگ دارد؛ با وجود همه آسیب‌ها و خسارت‌هایی که به ما وارد شد.

رئیس مجلس اظهار داشت: معتقدم برکات و دستاوردهای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم اساساً با جنگ تحمیلی هشت‌ساله قابل مقایسه نیست. گاهی در رسانه‌ها می‌بینم که جنگ‌های اخیر را با جنگ تحمیلی هشت‌ساله مقایسه می‌کنند، در حالی که این مقایسه اساساً نادرست است و شرایط این جنگ‌ها تفاوت‌های اساسی دارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار بود در جنگ‌های اخیر با همان شیوه‌ها، دانش و روش‌های دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله بجنگیم، حتی یک روز هم نمی‌توانستیم دوام بیاوریم.

او افزود: امام شهید ما به‌عنوان فرمانده کل قوا در حوزه بازدارندگی و نیروهای مسلح به‌گونه‌ای نهادسازی کرده‌اند که با وجود شهادت فرماندهان، ساختار فرماندهی همچنان مستحکم باقی می‌ماند و دشمنان از این موضوع تعجب می‌کنند. آن‌ها تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد و به تعبیر خودشان اجرای عملیات «چمن‌زنی» می‌توانند ساختار فرماندهی کشور را مختل کنند.

وی بیان کرد: بدون شک فرماندهانی مانند شهید سلامی و شهید سلیمانی جایگزین‌ناپذیر هستند، اما نهادسازی و ساختار مستحکم نیروهای مسلح موجب شده است که با شهادت فرماندهان نظام فرماندهی دچار فروپاشی نشود و نتیجه این ساختار مستحکم آن است که دشمن با وجود اقدامات و حملات خود، نمی‌تواند به‌طور مؤثر از توان نظامی‌اش استفاده کند و به اهداف موردنظر خود برسد این همان مفهوم بازدارندگی است.

دیپلماسی و جنگ هر دو ابزارهایی برای دستیابی به قدرت بازدارندگی هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: صرفاً با دیپلماسی نمی‌توان سایه جنگ را از کشور برداشت؛ همان‌طور که تنها با جنگیدن نیز نمی‌توان این تهدید را برطرف کرد. دیپلماسی و جنگ هر دو ابزارهایی برای دستیابی به قدرت بازدارندگی هستند.

او اضافه کرد: در یکی از نشست‌های مجموعه هوافضا به این موضوع اشاره کردم که در اتوبان تهران ـ کرج، در یک سوی اتوبان صنعت خودروسازی ایران‌خودرو قرار دارد و در سوی دیگر، صنعت هوافضای کشور مستقر است.

وی بیان کرد: این دو صنعت در یک کشور فعالیت می‌کنند، اما صنعت هوافضا بر اساس نیازهای دوران جنگ و با تحول در مدیریت و ساختار نیروهای مسلح، توانسته است به جایگاهی برسد که امروز بدون شک ایران را در جمع چهار قدرت برتر این حوزه قرار داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه سومین رویداد رسانه ای امید گفت: امروز در جنگ روایت‌ها، رسانه‌ها باید بدانند که ما در برابر دشمن، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه دیپلماسی و مذاکره، پیروز میدان بوده‌ایم و دشمن را شکست داده‌ایم.

او اضافه کرد: باید احساس پیروزی را در میان مردم زنده نگه داریم و اجازه ندهیم حرف‌های نادرست، اطلاعات غلط و تحلیل‌های اشتباه، شیرینی پیروزی در عرصه‌های سیاسی و نظامی را به کام مردم تلخ کند و مردم پیروز شده‌اند و ایران پیروز شده است. نباید احساس شکست را به جامعه تحمیل کنیم. این موضوع در اختیار رسانه‌هاست و آن‌ها در شکل‌گیری و حفظ این احساس نقش مهمی دارند.

وی در پایان گفت: امروز مهم‌ترین عنصر قدرت ما در برابر دشمن، انسجام اجتماعی است و باید با تمام توان برای حفظ و تقویت آن تلاش کنیم.

سومین دوره رویداد ملی جام رسانه امید، به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد و لیگ تولید محتوا و انتشار رسانه‌ای کشور، روزهای اول و دوم آذرماه با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از ۳۱ استان کشور و ۲۵ تیم از ۱۲ کشور جهان برگزار شد.