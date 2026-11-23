ناتو در واکنش به فرود سه موشک در خاک لهستان، در جناح شرقی این ائتلاف نظامی، یک فروند هواپیمای سامانه هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد (آواکس) را در این کشور مستقر خواهد کرد.

جوان آنلاین: پاول زالفسکی، معاون وزیر دفاع لهستان شامگاه دوشنبه پس از نشست ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت: «یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام آواکس در اختیار لهستان قرار خواهد گرفت.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر دفاع لهستان در ادامه افزود: «این سامانه بسیار کارآمد است و آگاهی عملیاتی ما را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهد و امکان واکنش بهتر به چنین تهدید‌هایی را فراهم می‌کند.»

لهستان پیشتر در ادعایی اعلام کرد که روز جمعه «سه فروند موشک روسی» در خاک لهستان فرود آمده‌اند.

رویترز گزارش داد: «۱۴ فروند هواپیمای سامانه هشدار و کنترل هوابرد ناتو که به رادار‌های گنبدی‌شکل و متمایز با عرض ۹ متر مجهز هستند، از سال ۱۹۸۲ به‌عنوان چشم‌های این ائتلاف در آسمان فعالیت کرده‌اند. این ناوگان که در پایگاه هوایی گایلنکیرشن در آلمان مستقر است، از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، نقش مهمی در ماموریت‌های نظارتی در امتداد جناح شرقی ناتو ایفا کرده است.»

این رسانه انگلیسی درباره آواکس افزود: «این هواپیما‌ها در زمان درگیری می‌توانند تصویر راداری مشترکی را در اختیار جنگنده‌ها، کشتی‌ها و مراکز فرماندهی متحدان قرار دهند و همزمان جنگنده‌های رزمی ناتو را به سمت اهداف خود هدایت کنند.»