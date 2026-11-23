فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در اظهاراتی با بیان اینکه انتظار می‌رود به زودی بار دیگر مذاکراتی با مشارکت روسیه، اوکراین، آمریکا درباره صلح میان مسکو و کی‌یف انجام شود، تاکید کرد که احتمال مشارکت اروپا در این مذاکرات وجود دارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، مرتس در جریان کنفرانس خبری مشترک با مارک روته دبیرکل ناتو، گفت: مذاکرات صلح در سطح مشاوران، با مشارکت اوکراین، روسیه، اروپا و ایالات متحده باید در آینده نزدیک انجام شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این مذاکرات می‌تواند برای مثال، بار دیگر در ابوظبی برگزار شود.

صدراعظم آلمان در ادامه خاطرنشان کرد: اروپا آمادگی دارد تا با روسیه مذاکره کند.

به گزارش ایرنا، مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی روز سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۹ و ۲۰ آبان) در ابوظبی از سر گرفته شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسیده بود.

مرتس پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران گروه ۲۰ در میامی در ایالت فلوریدا آمریکا از فرصت گفت‌و‌گو با او استقبال خواهد کرد.

وی در جریان یک گفت وگوی مردمی در شهر هاگن آلمان گفت: صدراعظم آلمان در نهایت باید در نقطه‌ای با پوتین صحبت کند.

مرتس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است دیدار و گفت وگویی میان او و پوتین در ماه دسامبر انجام شود، گفت: این موضوع منتفی نیست.

صدراعظم آلمان همچنین با اشاره به برگزاری نشست گروه ۲۰ در روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر (۲۳ و ۲۴ آذر) در میامی افزود: میزبانان همیشه حق دارند سران کشور‌ها و دولت‌های دیگری را نیز دعوت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پوتین برای حضور در این نشست دعوت کرده است، خاطرنشان کرد: اینکه او بیاید یا خیر، هنوز مشخص نیست، زیرا روسیه هنوز هیچ پاسخی به این دعوت نداده است، اما اگر پوتین آنجا باشد، من از فرصت گفت‌و‌گو با او استقبال خواهم کرد.