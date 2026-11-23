فروش گسترده سهام وابسته به شرکت‌های هوش مصنوعی زنگ خطر ورود اقتصاد آمریکا به رکود در صورت سقوط این بازار را به صدا درآورده است.

جوان آنلاین: بانکداران حوزه سرمایه‌گذاری، مدیران دارایی و تحلیلگران در این باره اختلاف نظر دارند که آیا فروش گسترده سهام متعلق به شرکت‌های هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق دهد یا خیر؛ به‌ویژه در شرایطی که نگرانی‌ها درباره میزان اتکای رشد اقتصادی به این فناوری رو به افزایش است.

به گزارش تسنیم، نشریه «بنکر» در این باره نوشت که فروش گسترده سهام شرکت‌های فناوری آمریکا در روز جمعه که باعث شد این بخش بدترین هفته خود را از زمان شیوع کووید-۱۹ تجربه کند، بر شدت این نگرانی‌ها افزوده است.

این تحولات در حالی رخ داد که شرکت «آنتروپیک» (Anthropic) — فعال در حوزه هوش مصنوعی — در تدارک عرضه اولیه سهام خود بود؛ رویدادی که به عنوان آزمونی برای سنجش تمایل سرمایه‌گذاران به صنعت هوش مصنوعی تلقی می‌شد.

روز دوشنبه، با اعلام خبر بازگشت «جنسن هوانگ» به سمت مدیرعاملی شرکت «انویدیا» (Nvidia) بازار‌های مالی جان تازه‌ای گرفتند. این خبر موجب جهش شدید قیمت سهام این تولیدکننده تراشه شد و تا حدی از التهاب اخیر در بازار سهامِ مرتبط با هوش مصنوعی کاست با این حال «درک هالپنی»، رئیس بخش تحقیقات بازار‌های جهانی و اوراق بهادار بین‌المللی در بانک ژاپنی «ام‌یو‌اف‌جی» MUFG، در یک نشست خبری اخیر گفت: «اقتصاد ایالات متحده به شدت در معرض تحولات هوش مصنوعی قرار دارد و اگر در سال ۲۰۲۷ خبر ناخوشایندی منتشر شود، قطعاً می‌تواند تأثیر عمیق‌تری بر رشد اقتصادی داشته باشد.»

این بانک ژاپنی برآورد می‌کند که احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده طی ۱۲ الی ۱۸ ماه آینده برابر با ۲۰ درصد است. این امر می‌تواند ناشی از سقوط ۲۰ درصدی یا بیشتر در شاخص‌های بازار بورس سهام آمریکا «نزدک» و شاخص ۵۰۰ سهام برتر بازار آمریکا «اس‌اندپی ۵۰۰» باشد.

هالپنی خاطرنشان کرد که اقتصاد آمریکا در حالی شاهد «رشد فوق‌العاده قوی در بخش مصرف» بوده است که نرخ رشد «درآمد واقعی» رو به کاهش است.

او افزود: «نوعی شکاف فزاینده در حال شکل‌گیری است که پایدار نخواهد بود. واضح است که بخشی از مصرف شخصی، ناشی از رفتار افراد با درآمد بالاست که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

این نشریه به نقل از پی‌یر کیکولت-وال، مدیر اجرایی و یکی از رؤسای بخش بازار‌های سرمایه سهام اروپا در شرکت «استایفل» (Stifel) نیز گزارش داد که احتمال وقوع رکود اقتصادی ناشی از اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام، «رو به افزایش» است.

او اظهار داشت: «این یک احتمال واقعی است، زیرا سطح تمرکز بسیار بالاست؛ سرمایه‌گذاران زیادی در بازار حضور دارند و همه آنها با یکدیگر هم‌سو و هماهنگ نیستند.»

نشریه بنکر در ادامه به نقل از مایکل فیلد، استراتژیست ارشد سهام در مورنینگ‌استار، اذعان می‌کند که تمرکز بازار هوش مصنوعی یک نگرانی رو به رشد است و حدود ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام ایالات متحده از فناوری و هوش مصنوعی تشکیل شده است.

اما او همچنین تردید دارد که فروش گسترده سهام هوش مصنوعی به اقتصاد واقعی آسیب برساند.