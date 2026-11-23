جوان آنلاین: پایگاه خبری تحلیل بوحل در گزارشی در این رابطه با اشاره به هرج و مرج حاکم بر یارکشی‌های ائتلافی و تضاد در خواسته‌ها و اهداف جریان‌های پیروز رژیم اشغالگر نوشت: حریدیم خواهان قانون معافیت از سربازی هستند درحالی که بلوک تغییر در پذیرش این خواسته با دشواری‌هایی رو‌به‌رو است، لیبرمن و بنت، تشکیل دولت با حمایت عرب‌ها را رد می‌کنند، درحالی که مذاکرات با لیکود هم به بن بست رسیده است، سه هفته بعد از برگزاری انتخابات، آیزنکوت همچنان بدون ائتلاف درحال درجا زدن است.

به گزارش تسنیم، سه هفته پس از انتخابات بیست‌وششمین دوره کنست (پارلمان)، گادی آیزنکوت، ررئیس حزب یاشار، هنوز نتوانسته است به توافق‌هایی برای تشکیل دولت دست یابد.

مذاکرات با احزاب حریدی ادامه دارد و تیم‌های مذاکره‌کننده حزب لیکود و یاشار نیز با یکدیگر دیدار کرده‌اند.

گزینه تشکیل دولت اقلیت همچنان روی میز است؛ با این حال، در تمامی مسیر‌ها اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد و حل‌وفصل برخی از آنها همچنان دور از دسترس است.

حتی در داخل بلوک تغییر نیز درباره سازوکار تشکیل دولت توافقی وجود ندارد. نفتالی بنت خواستار تشکیل دولت وحدت با لیکود است، در حالی که لیبرمن تشکیل دولتی با مشارکت احزاب حریدی را ترجیح می‌دهد و گولان از تشکیل دولت اقلیت حمایت می‌کند.

آیزنکوت تلاش می‌کند هر سه گزینه را به‌طور هم‌زمان پیش ببرد، اما تاکنون نتوانسته است برای هیچ‌یک از آنها اکثریتی مورد توافق به دست آورد.

گزینه نخست، تشکیل دولت اقلیت با حمایت احزاب عربی است. آیزنکوت پیش‌تر آمادگی خود را برای ارائه دولتی به‌منظور رأی‌گیری اعتماد، حتی بدون توافق با احزاب حریدی و لیکود، اعلام کرده است؛ با این فرض که حزب رعام از خارج از ائتلاف از آن حمایت کند.

با این حال، لیبرمن با تشکیل دولتی که به حزب (عربی) رعام و فهرست مشترک متکی باشد، مخالف است و بنت نیز از این اقدام حمایت نمی‌کند. نگرانی در داخل این بلوک آن است که حتی در صورت تشکیل چنین دولتی، تصویب بودجه و قوانین و همچنین تداوم فعالیت آن در بلندمدت با دشواری رو‌به‌رو خواهد شد.

گزینه دوم، تشکیل دولت با مشارکت حزب شاس و یهودیت توراتی متحد است؛ گزینه‌ای که آیزنکوت و لیبرمن اخیراً برای تحقق آن تلاش کرده‌اند.

احزاب حریدی خواستار تصویب قانونی برای سربازی اجباری هستند که به دانشجویان علوم دینی تورات اجازه دهد بدون آنکه هدف فراخوانی به خدمت سربازی یا اعمال مجازات قرار گیرند، به تحصیلات خود ادامه دهند، (عملا از سربازی معاف شوند).

آنها در چارچوب مذاکرات همچنین خواستار توقف بازداشت طلاب مدارس دینی یهودی (یشیوا) و تعیین تکلیف وضعیت مشمولان خدمت سربازی هستند.

اگرچه آیزنکوت طرحی به‌روزشده پیشنهاد کرده که تعیین تکلیف وضعیت ده‌ها هزار مشمول خدمت سربازی را در بر می‌گیرد، اما این طرح همچنان شامل اهداف مشخص، خدمت اجباری و مجازات است. برخی از اعضای بلوک تغییر با مطالبات حریدی‌ها مخالفت می‌کنند؛ مطالباتی که احزاب حریدی در جریان انتخابات وعده داده بودند برای تصویب قانونی عادلانه درباره خدمت سربازی تلاش کنند.

از نظر حقوقی نیز مشکلاتی وجود دارد. میری فرانکل شور، مشاور حقوقی کمیته امور خارجی و دفاع کنست، اعلام کرده است که از قانون سربازی اجباری فاقد سازوکار‌های اجرایی مؤثر در دیوان عالی، دفاع نخواهد کرد. او همچنین با تعلیق موقت بازداشت طلاب مدارس دینی یهودی مخالفت کرده است.

این بدان معناست که حتی اگر طرف‌ها به توافقی سیاسی دست یابند، باید راهکاری پیدا کنند که هم مطالبات حریدی‌ها را تأمین کند، هم برای اعضای بلوک تغییر قابل قبول باشد و هم بتواند از بررسی‌های حقوقی سربلند بیرون بیاید.

مسیر سوم، تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود است. روز گذشته، تیم‌های مذاکره‌کننده دو حزب حدود چهار ساعت با یکدیگر دیدار کردند، اما این نشست نیز بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

حزب لیکود خواستار آن است که بنیامین نتانیاهو به مدت چهار سال نخست‌وزیر باشد. این حزب همچنین در پی تعیین تکلیف وضعیت طلاب مدارس دینی یهودی است و با تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره حوادث هفتم اکتبر مخالفت می‌کند.

در مقابل، آیزنکوت بر باقی ماندن در سمت نخست‌وزیری اصرار دارد و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی (در مورد شکست ۷ اکتبر و مشخص کردن مقصران) است.

حزب او همچنین خواستار آن است که ایتمار بن‌گویر به ائتلاف نپیوندد، درحالی‌که نتانیاهو تلاش می‌کند شرکای خود در بلوک راست‌گرا را در ائتلاف حفظ کند.

نفتالی بنت طرحی را برای تشکیل دولت وحدت پیش می‌برد که بر اساس آن، آیزنکوت به‌صورت چرخشی عهده‌دار سمت نخست‌وزیری شود. در مقابل، روز گذشته پیشنهادی منتشر شد که بر اساس آن، نتانیاهو به مدت یک سال و نیم نخست‌وزیر باشد و سپس آیزنکوت برای دو سال و نیم جایگزین او شود. حزب لیکود ارائه چنین پیشنهادی را تکذیب کرد.

حتی در صورت دستیابی به مصالحه درباره موضوع نخست‌وزیری، طرف‌ها همچنان باید درباره قانون سربازی اجباری، کمیسیون تحقیق، اصلاحات حقوقی و ترکیب ائتلاف به توافق برسند.

ناکامی آیزنکوت در تشکیل دولت به برگزاری فوری انتخابات منجر نخواهد شد.

اسحاق هرتزوگ، می‌تواند یکی دیگر از اعضای کنست، از جمله نتانیاهو، را مأمور تشکیل دولت کند یا تصمیم‌گیری در این زمینه را به کنست واگذار کند.

اگر تلاش‌های بعدی نیز شکست بخورد و در مرحله نهایی هیچ نامزدی نتواند حمایت ۶۱ نماینده کنست را به دست آورد، کنست منحل خواهد شد و اسرائیل بار دیگر انتخابات برگزار خواهد کرد.