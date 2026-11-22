به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورس، سود سهام عدالت در حال جمع آوری از شرکت‌ها است و تا آخر آذر به حساب ذینفعان پرداخت می‌شود.

جوان آنلاین: سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بعد از برگزاری مجامع و مشخص شدن میزان آن، باید به حساب ذینفعان آن یعنی سهامداران عدالت پرداخت شود.

به گزارش فارس، در این زمینه خبرنگار فارس موضوع را از ولی الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس جویا شد که وی گفت: آن گونه که رئیس سازمان بورس اعلام کرده، در حال جمع آوری سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستیم و این فرایند از هفته پیش آغاز شده است و تلاش می‌کنیم سود شرکت‌ها بعد از دریافت و تجمیع آن تا آخر آذر ماه سال جاری به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

به گزارش فارس، معمولا سود سهام عدالت هر سال در دو نوبت آذرماه و اسفند ماه به حساب ذینفعان سهام عدالت پرداخت در حال حاضر ۴۹ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر سهامدار عدالت در کشور داریم.

همچنین ۴۵ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت داریم که ۳۳ شرکت آن بورسی بوده و ۱۲ شرکت غیر بورسی هستند، سود‌های مربوط به عملکرد این شرکت‌ها تجمیع شده و برای شرکت‌های بورسی باید به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شود و سود شرکت‌های غیر بورسی نیز به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شود و بعد از تجمیع همه این سود‌ها و محاسبه تعداد سهام و ذینفعان سود و اندازه نسبت سهام به حساب ذینفعان و سهامداران عدالت واریز می‌شود.