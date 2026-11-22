یک مسافر پرواز تهران-کیش به علت مصرف مواد روانگردان پس از فرود اضطراری این‌پرواز، بازداشت شد.

جوان آنلاین: یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر تهران به کیش، به‌دنبال بروز رفتار‌های تشنجی یکی از مسافران، مجبور به فرود اضطراری در شیراز شد.

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات اولیه، این مسافر که پیش از پرواز اقدام به مصرف مواد روان‌گردان کرده بود، در طول پرواز دچار تشنج، رفتار‌های غیرعادی و هجومی شد که این وضعیت، خدمه پرواز را ناگزیر به انجام فرود اضطراری کرد.

فرد مذکور پس از فرود بازداشت و برای انجام اقدامات قانونی به نیرو‌های انتظامی تحویل داده شده است.

گفتنی است حال عمومی تمامی مسافران و عوامل پروازی مساعد گزارش شده و این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشته است.