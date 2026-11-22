جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان بابلی در گزارشی اعلام کرد که عدم وجود تقاضا برای خرید باعث انباشت بدهی‌های به ارزش ۴۹.۵ میلیون برای بساز بفروش‌های اسرائیلی شده است.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: دادگاه صلح قدس (اشغالی) در ماه جاری دستور آغاز روند ورشکستگی یک سازنده املاک در قدس را صادر کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حدود ۳۵ سرمایه‌گذار با طرح شکایت قضایی، خواستار بازپرداخت بدهی‌های انباشته‌شده به مبلغ حدود ۴۹.۵ میلیون شیکل شدند. قاضی دادگاه، حکم داد که شرایط قانونی لازم برای صدور این دستور فراهم است؛ زیرا سازنده و مدیر ورشکستگی با درخواست مخالفت نکرده بودند.

این تاجر، با حروف اختصاری «م. س». از طریق شرکت‌های وابسته به خود در حوزه املاک و نوسازی شهری فعالیت می‌کرد. در میان سرمایه‌گذارانی که شکایت قضایی مطرح کرده‌اند، خاخام‌ها، پزشکان ارشد، استادان دانشگاه و دانشگاهیان حضور دارند. آنها مدعی هستند که برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف، به شرکت‌ها وام داده‌اند و این تاجر نیز بازپرداخت این وام‌ها را شخصاً تضمین کرده بود. به گفته آنها، هر سرمایه‌گذار مبالغی از صد‌ها هزار تا چند میلیون شیکل از دست داده است.

به گفته کارشناسان نبود تقاضا برای خرید و بی تمایلی شهرک نشینان از خرید و تبدیل رویکرد آنها به اجاره با هدف موقت بودن احتمالی زندگی در (فلسطین اشغالی) سبب شده است بسیاری از بساز بفروش‌ها که بر روی فروش آپارتمان‌های خود حساب کرده و وام‌های گسترده‌ای گرفته بودند را با ورشکستگی رو‌به‌رو کند.