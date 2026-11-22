جوان آنلاین: تیم فوتبال لیورپول امشب (یکشنبه) در مهم‌ترین مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس، در ورزشگاه آنفیلد میزبان منچستریونایتد بود و با نتیجه ۴ بر صفر به برتری دست یافت.

اخراج لنی یورو در دقیقه ۸ که زودترین اخراج یک بازیکن شیاطین سرخ در تاریخ لیگ جزیره بود، بردی راحت به هواداران لیورپول نوید داد. همین اتفاق هم افتاد و دومینیک سوبوسلای در دقیقه ۱۰ دروازه تیم میهمان را گشود. فلوریان ویرتز در دقیقه ۱۳ گل دوم لیورپول را به ثمر رساند تا شاگردان آندونی ایرائولا با برد راهی رختکن شوند.

جریان مسابقه در نیمه دوم تغییری نکرد و ریو انگومو‌ها در دقیقه ۶۶ زننده گل سوم قهرمان فصل ۲۵-۲۰۲۴ لیگ برتر انگلیس بود. گلزنی ویکتور مونیوس در دقیقه ۸۲ تیر آخر به پیکره منچستریونایتد بود و شب شیرین لیورپول و دوستدارانش را کامل کرد.

سرخپوشان منچستر در اولین مسابقه خود با هدایت مائوریسیو پوچتینو کاملاً دست و پا بسته بودند و در شرایطی تنها ۹ شوت به سمت دروازه حریف خود شلیک کردند که لیورپول ۲۵ شوت داشت. لیورپول به لطف این پیروزی، امتیازات خود را به عدد ۲۱ رساند و به رتبه چهارم جدول لیگ جزیره صعود کرد. منچستریونایتد نیز با ۱۹ امتیاز در رده نوزدهم باقی ماند.

در دیگر دیدار امشب، برایتون در خانه هال سیتی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و با وجود این باخت، با ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم جدول ماندنی شد.