جوان آنلاین: تلگراف روز یکشنبه نوشت: «این یافته‌ها حاصل نظرسنجی از بیش از ۲ هزار کارفرماست که به سفارش موسسه رسمی کارکنان و توسعه منابع انسانی بریتانیا (CIPD) انجام شده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد هرچه یک شرکت بیشتر از هوش مصنوعی استفاده کند، احتمال تعدیل نیروی انسانی در آن نیز افزایش می‌یابد.»

به گزارش ایسنا، در میان شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند، تنها ۵ درصد قصد دارند طی ۱۲ ماه آینده مشاغل خود را کاهش دهند.

در مقابل، انتظار می‌رود ۱۵ درصد از شرکت‌هایی که در حال «آزمایش» هوش مصنوعی هستند و ۳۲ درصد از شرکت‌هایی که این فناوری را در فعالیت‌های خود «ادغام کرده‌اند»، شمار کارکنانشان را کاهش دهند.

تلگراف افزود: «تقریبا نیمی از شرکت‌هایی که هوش مصنوعی را در عمیق‌ترین سطح، یعنی به‌صورت راهبردی به کار گرفته‌اند نیز قصد دارند نیروی کار خود را کاهش دهند. برخی از بزرگ‌ترین کارفرمایان بریتانیا طی هفته‌های اخیر از تعدیل گسترده نیرو خبر داده‌اند.»