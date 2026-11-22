سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که مجموع حملات عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۵۵۸۱ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۱ حمله هوایی و موشکی علیه پایتخت (صنعا) و همچنین استان‌های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، البیضاء و الحدیده انجام داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود:حملات دشمن سعودی زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد که منجر به تلفات در میان غیرنظامیان، شامل کشته و زخمی شد. جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمدند و حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» صورت گرفت.

سرتیپ «یحیی سریع» ادامه داد: مجموع حملات هوایی و موشکی انجام‌شده توسط ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان، از زمان آغاز تشدید تجاوزات علیه کشورمان، به ۵۵۸۱ مورد رسیده است.