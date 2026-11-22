جوان آنلاین: روزنامه گاردین روز یکشنبه نوشت: «نتایج مجموعه‌ای از انتخابات که قرار است تا پایان سال آینده در کشور‌های مختلف اروپایی برگزار شوند، ممکن است روند همگرایی اروپا و کمک‌رسانی به اوکراین را به‌شدت به تاخیر بیندازند.»

به گزارش ایسنا، گاردین همچنین افزود: «قرار است در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا انتخابات برگزار شود از جمله در چهار کشور از پنج کشور بزرگ اتحادیه از نظر جمعیت و اقتصاد، یعنی اسپانیا، ایتالیا، لهستان و فرانسه. انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا در ۲۹ نوامبر برگزار خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ انتخابات پارلمانی در ایتالیا، لهستان، یونان، اسلواکی، فنلاند و استونی برگزار شود. انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه نیز برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده و در آلمان انتخابات منطقه‌ای برگزار خواهد شد.»

این رسانه انگلیسی با پیش‌بینی نسبت به نتایج آنها گزارش داد: «در اسپانیا احتمال دارد ائتلاف سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور در انتخابات از حزب محافظه‌کار مردم و حزب راست افراطی شکست بخورد. در فرانسه که انتخابات ریاست‌جمهوری آن بهار آینده برگزار می‌شود، مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای اجتماع ملی پیشتاز رقابت‌هاست. در لهستان، احزاب راست‌گرا و ملی‌گرا دولت ائتلافی لیبرال به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر این کشور را تهدید می‌کنند. در ایتالیا نیز جورجیا ملونی، نخست‌وزیر و رهبر حزب برادران ایتالیا در شرایطی که تحت فشار حزب آینده ملی به رهبری ژنرال روبرتو وانناچی قرار دارد، امیدوار است برای دومین دوره در قدرت باقی بماند.»

گاردین با اشاره به این تحولات در آینده نوشت: «چشم‌انداز سیاسی قاره اروپا بار دیگر به نظر می‌رسد در حال تغییر در یک جهت مشخص است؛ تغییری که عواملی مانند کُند شدن رشد اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، فشار بر منابع مالی عمومی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی آن را تشدید کرده‌اند.»

این روزنامه انگلیسی افزود: «این شرایط حمایت از احزاب سنتی طرفدار همگرایی اروپا در جناح‌های میانه‌چپ و میانه‌راست را تضعیف کرده و به نیرو‌های ملی‌گرای راست افراطی برتری بخشیده است. همچنین، موفقیت این نیرو‌ها می‌تواند به بازنگری اساسی در اجماع سیاسی پس از جنگ‌جهانی دوم منجر شود؛ اجماعی که اتحادیه اروپا بر پایه آن شکل گرفت.

ناتالی توچی، دانشمند علوم سیاسی ایتالیایی به گاردین گفت: «چرخه انتخاباتی مهم پیش‌رو ممکن است چهره اروپا را به‌طور بنیادین تغییر دهد و نه‌تنها موجب فرسایش تدریجی پروژه اروپایی، بلکه به نابودی آن یا حتی فروپاشی کاملش منجر شود.»

گاردین در پایان این گزارش نوشت: «انتخابات آتی در اروپا می‌تواند اتحادیه اروپا را به‌لحاظ سیاسی فلج می‌کند. علاوه بر این، چنین تحولاتی می‌تواند مذاکرات درباره بودجه اتحادیه اروپا، برنامه‌های گسترش بیشتر این اتحادیه، کمک به اوکراین و همچنین تعمیق همگرایی در حوزه‌های کلیدی مانند نظامی، انرژی، امور مالی و فناوری را فلج کند.»