جوان آنلاین: درحالی‌که آیزنکوت در پی رایزنی با نتانیاهو برای تشکیل کابینه احتمالی اسرائیل است، رهبران احزاب مخالف کماکان با هرگونه ائتلاف با راست‌گرایان و نخست‌وزیر مستقر مخالفت می‌کنند، اختلافی که روند تشکیل کابینه آینده را با بن‌بست مواجه کرده است.

با گذشت ۱۶ روز از مهلت ۲۸ روزه گادی آیزنکوت، مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی، هنوز هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات و تلاش‌ها برای تشکیل کابینه حاصل نشده است. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند که آیزنکوت از حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستقر برای دور جدیدی از مذاکرات جهت تشکیل یک ائتلاف فراگیر دعوت کرد. «معاریو» گزارش داد که آیزنکوت از تیم مذاکره‌کننده حزب لیکود خواسته است تا روز یک‌شنبه برای بررسی تمامی گزینه‌های موجود جهت تشکیل کابینه با یکدیگر دیدار کنند. حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت اعلام کرد که این دعوت در راستای تلاشی برای تشکیل «گسترده‌ترین دولت ممکن» صورت گرفته است. دور نخست مذاکرات که یک‌شنبه گذشته برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه‌ای ملموس به پایان رسید. «اسرائیل هیوم» ادعا کرد که حزب لیکود از حزب یاشار می‌خواهد تا گزینه تشکیل دولت اقلیت با حمایت احزاب عربی را کنار بگذارد. این روزنامه افزود که حزب لیکود همچنین خواستار توقف اقدامات یکجانبه در کنست در خصوص اصلاحات قضایی و قوانین مربوط به رسانه‌ها شده است.

با وجود تلاش‌های آیزنکوت برای تشکیل کابینه با مشارکت حزب لیکود، رهبران احزاب رقیب حاضر نیستند در کابینه‌ای که نتانیاهو و جریان‌های راست‌گرا در آن حضور دارند، شرکت کنند. به گزارش الجزیره، نفتالی بنت نخست‌وزیر سابق صهیونیستی وابسته به اردوگاه گادی آیزنکوت اعلام کرد که حزبش با ائتلاف با نتانیاهو یا عناصر وابسته به وی مخالف است. بنت همچنین بر تلاش برای تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت تأکید کرد. یائیر گولان رئیس حزب دموکرات‌ها نیز خواهان گفت‌و‌گو با احزاب عربی برای تشکیل کابینه جایگزین کابینه نتانیاهو شد.

با مخالفت احزاب رقیب با ائتلاف با نتانیاهو، مسیر تشکیل کابینه نیز دشوارتر شده است و آیزنکوت تنها ۱۲ روز از مهلت اولیه فرصت دارد تا شانس خود را برای تصدی مقام نخست‌وزیری بیازماید. در همین حال، نتانیاهو تلاش می‌کند با ناکام ماندن رقبایش در تشکیل کابینه، بار دیگر مأموریت تشکیل کابینه را برعهده بگیرد. از سوی دیگر، هرچند برخی جریان‌های سیاسی صهیونیست ضمن مخالفت با نتانیاهو، با تشکیل کابینه‌ای متشکل از احزاب عربی نیز مخالفند، رهبران عرب برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با ائتلاف آیزنکوت اعلام کرده‌اند. در این زمینه، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع خود گزارش داد که «منصور عباس» رئیس فهرست عربی متحد در گفت‌و‌گو‌هایی غیرعلنی از تشکیل کابینه به ریاست آیزنکوت ابراز اطمینان کرده است. عباس در این گفت‌و‌گو‌ها اعلام کرده که از تحولات اخیر از جمله اظهارات «آویگدور لیبرمن» و دیدار «نفتالی بنت» با نتانیاهو نگران نیست و معتقد است که هنوز روند سیاسی به مرحله بازگشت‌ناپذیر نرسیده است. از سوی دیگر، «یوسف جبارین» عضو کنست و رئیس فهرست مشترک عربی نیز اعلام کرد که این جریان آماده است برای جایگزینی کابینه نتانیاهو و کنار رفتن «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش کند. وی شرایط کنونی را برای همه شهروندان رژیم صهیونیستی نوعی وضعیت اضطراری توصیف کرد.