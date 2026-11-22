جوان آنلاین: محاصره دریایی که رئیس‌جمهور امریکا امید داشت به تغییر رفتار تهران منجر شود، به مرور زمان به یکی از مسائل اصلی تصمیم‌گیری واشینگتن تبدیل شده است؛ به‌طوری که امریکا دیگر نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن پیامد‌های ادامه محاصره، لغو آن یا بازگشت به درگیری نظامی در مورد ایران تصمیم بگیرد. به‌خصوص که امریکایی‌ها حالا فهمیده‌اند که ایران با در پیش گرفتن سیاست فشار تدریجی، تلاش کرده هزینه‌های تداوم تقابل را به اقتصاد جهانی و محاسبات سیاسی کاخ سفید منتقل کند.

گزینه‌های دونالد ترامپ برای تقابل با ایران اگرچه همچنان روی میز هستند، اما کارایی آنها در میدان عمل، چیزی است که در محافل امریکایی - صهیونیستی درباره آن به جمع‌بندی نرسیده‌اند. بنا بر آنچه دنیس سیتروویچ، رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی هم به آن اشاره داشته، با ناکامی راهبرد محاصره دریایی در تغییر رفتار تهران و محدود شدن فضای تصمیم‌گیری دولت امریکا، اکنون واشینگتن به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده و میان توافق سیاسی، لغو محاصره دریایی یا پذیرش خطر بازگشت به یک رویارویی نظامی گسترده سرگردان شده است. سیتروویچ معتقد است که با در نظر گرفتن تمایل دولت ترامپ برای پرهیز از ورود مجدد به جنگی گسترده با ایران، اقدامات تهران و افزایش سطح تنش‌ها به‌تدریج فضای مانور امریکا را محدود کرده و واشینگتن را به تصمیمی نزدیک می‌کند که تلاش دارد آن را به تعویق بیندازد، چراکه ادامه وضعیت موجود نمی‌تواند گزینه‌ای پایدار باشد.

ناکام در سطح راهبردی

رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، محاصره دریایی را ابزاری نظامی دانست که هدف راهبردی آن باید تغییر سیاست ایران یا وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های امریکا باشد که تاکنون در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده است، چراکه ایران نشانه‌ای از آمادگی برای تسلیم شدن بروز نداده و در انتخاب میان عقب‌نشینی و تشدید تنش، مسیر دوم را در پیش گرفته است. ضمن این‌که در صورت عملیاتی شدن برنامه گزارش‌شده ایران برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، واشینگتن ممکن است با تصمیمی مواجه شود که تاکنون تلاش کرده از آن اجتناب کند. او محاصره دریایی امریکا را دارای موفقیت احتمالی در سطح تاکتیکی، اما ناکام در سطح راهبردی توصیف کرد و هشدار داد که تعویق تصمیم‌گیری واشینگتن می‌تواند به تحمیل تصمیمی دشوارتر در شرایطی نامطلوب‌تر منجر شود. سیتروویچ درباره محدودیت‌های سیاسی دولت امریکا تصریح کرد: «آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ممکن است تأمین مالی حضور نظامی پرهزینه امریکا در خلیج فارس را دشوارتر کند و موانع بیشتری در مسیر آغاز یک عملیات نظامی گسترده دیگر قرار دهد.» این چهره شناخته‌شده به پیامد‌های احتمالی این روند برای رژیم صهیونیستی هم اشاره و تأکید کرد که خطر درگیری مجدد در یک جنگ منطقه‌ای گسترده وجود دارد؛ جنگی که ممکن است نه بر اساس تصمیمی آگاهانه و از پیش طراحی‌شده، بلکه در نتیجه زنجیره‌ای از تشدید تنش‌ها و محاسبات اشتباه طرفین آغاز شود.

افزایش هزینه‌های بازدارندگی امریکا

فارن پالیسی با به کارگیری تعبیر «قورباغه آب‌پز»، آنچه را سیتروویچ به آن پرداخته است، از زاویه‌ای دیگر مورد توجه قرار داده است.

ولی نصر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جان هاپکینز در این نشریه، با اشاره به اینکه نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده و افزایش مخالفت‌های افکار عمومی با تداوم تنش، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های دولت دونالد ترامپ ایجاد کرده است، نوشت که تحلیلگران بر این باورند که تهران با به‌کارگیری راهبردی صبورانه و تحمیل هزینه‌های تدریجی بر بازار‌های جهانی، توانسته محاسبات سیاسی واشینگتن را به چالش بکشد. این تحلیل تصریح می‌کند که تصمیم‌گیرندگان در تهران راهبرد معروف به «قورباغه آب‌پز» را جایگزین شوک‌های ناگهانی کرده‌اند؛ رویکردی که از طریق فشار‌های کوچک، اما مداوم، هزینه‌های بازدارندگی را برای جبهه مقابل به‌شدت افزایش می‌دهد. در سوی دیگر، ترامپ با سه مسیر شامل تشدید درگیری نظامی، اعلام پیروزی و خروج یا بازگشت به میز مذاکره روبه‌رو است که هیچ‌کدام بدون تبعات سنگین سیاسی و اقتصادی نخواهد بود. بازگشت به دیپلماسی نیازمند پذیرش شروط اولیه ایران است، در حالی که واشینگتن تلاش می‌کند محور گفت‌و‌گو‌ها را تنها به پرونده هسته‌ای محدود سازد.