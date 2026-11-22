جوان آنلاین: جنگ امریکا علیه ایران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی، فشار بر بودجه دولت را تشدید کرده و تأمین اعتبارات لازم برای ادامه آن را به موضوع مناقشه میان دولت و کنگره تبدیل کرده است. در همین راستا، گروهی از سناتور‌های دموکرات در حال تدوین طرحی هستند که براساس آن، قطع بودجه عملیات تهاجمی علیه ایران به بخشی از توافق بودجه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی دولت امریکا در سه هفته آینده تبدیل شود.

جنگ ظالمانه امریکا علیه ایران در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد امریکا با مجموعه‌ای از چالش‌های مالی از جمله بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه حدود ۲ تریلیون دلاری تا افزایش هزینه بهره بدهی و کاهش بخشی از تقاضای خارجی برای اوراق خزانه‌داری مواجه است.

صورت‌حساب ۵۰ میلیارد دلاری جنگ

رئیس‌جمهور امریکا اگرچه جنگ با ایران را کم‌هزینه تصور می‌کرد، اما تداوم جنگ فرسایشی تاکنون ۵۰ میلیارد دلار روی دست واشینگتن گذاشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه نظامی امریکا در جنگ با ایران تا ۱۶ اکتبر به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۲۵درصد بالاتر از برآورد ۳۷.۵ میلیارد دلاری وزیر جنگ امریکا در ماه ژوئیه است. براساس برآورد جدید پنتاگون که در اختیار رویترز قرار گرفته، از ۵۰ میلیارد دلار رقم هزینه این جنگ، حدود ۲۹ میلیارد دلار برای جایگزینی مهمات مصرف‌شده و بیش از ۶ میلیارد دلار برای جایگزینی تجهیزات و سامانه‌های نظامی ازدست‌رفته مورد نیاز است. البته هزینه تعمیر خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های امریکا در منطقه نیز هنوز به‌طور کامل محاسبه نشده است. این آمار نشان می‌دهد هزینه جنگ تنها به مخارج روزانه عملیات نظامی محدود نیست، بلکه جایگزینی تسلیحات مصرف‌شده و جبران خسارت‌های واردشده نیز بخش مهمی از هزینه‌های واشینگتن را تشکیل می‌دهد.

اعتراف به هزینه‌های سنگین محاصره دریایی ایران

محاصره دریایی ایران نیز که با هدف تشدید فشار بر تهران دنبال می‌شود، با افزایش هزینه‌های نظامی امریکا و پیامد‌های آن برای بازار انرژی و امنیت کشتیرانی به بومرنگی علیه واشینگتن تبدیل شده است. براساس گزارش جدید پنتاگون به کنگره امریکا هزینه محاصره دریایی ایران به‌تنهایی ماهانه یک میلیارد دلار اعلام شده است. هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی امریکا نیز به تازگی با اشاره به هزینه سنگین محاصره دریایی ایران اعتراف کرد که محاصره دریایی ظالمانه علیه ایران روزانه حدود ۳۲ میلیون دلار هزینه برای نیروی دریایی امریکا به همراه دارد. برآورد بلومبرگ نیز نشان می‌دهد هزینه عملیاتی استقرار نیرو‌های دریایی امریکا در منطقه از آغاز سال ۲۰۲۶ تا اواسط سپتامبر (اواخر شهریور ۱۴۰۵) از ۷.۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. براساس همین برآورد، هزینه عملیاتی دور دوم محاصره که از ۱۴ژوئیه (۲۳ تیر) آغاز شد، تا ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شد. این ارقام هزینه عملیاتی شناور‌ها را برآورد می‌کنند و همه هزینه‌های پشتیبانی لجستیکی و دیگر فعالیت‌های نظامی را در بر نمی‌گیرند. البته پیامد‌های محاصره به هزینه‌های مستقیم نظامی محدود نمی‌شود و افزایش مخاطرات کشتیرانی، هزینه‌های تجارت جهانی را نیز بالا می‌برد. گزارش مؤسسه اس‌اندپی گلوبال در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵)، به نقل از شرکت بیمه و کارگزاری مارش، نشان داد حق بیمه اضافی خطر جنگ برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از حدود یک تا ۳ درصد ارزش بدنه کشتی به ۷.۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته بود. افزایش حق بیمه می‌تواند هزینه حمل نفت و کالا را بالا ببرد و شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیر، توقف فعالیت یا انتقال هزینه‌ها به مشتریان وادار کند. این روند بر هزینه واردات و قیمت نهایی کالا‌ها نیز اثرگذار بوده و در نهایت تورم امریکا و به تناسب آن سیاست‌های پولی و مالی را دستخوش تغییراتی کرده که در نهایت تاکنون به زیان اقتصاد امریکا تمام شده است.

خریداران اوراق پشت امریکا را خالی کردند

این مسائل در کنار فشار‌های بودجه‌ای ناشی از جنگ با ایران، امریکا را در تنگنای مالی شدید قرار داده، به خصوص اینکه خرید اوراق خزانه‌داری این کشور نیز با کاهش روبه‌رو شده است. در حال حاضر و بر اساس اعلام منابع خارجی، بدهی دولت امریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و کسری بودجه سالانه این کشور به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است. در این وضعیت کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به خرید اوراق خزانه‌داری، تأمین مالی دولت واشینگتن را با چالش بیشتری مواجه کرده است. براساس گزارش رویترز، خرید خالص اوراق خزانه‌داری امریکا توسط سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ۱۲ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ با افت بیش از ۴۰ درصدی به ۳۲۹میلیارد دلار رسید. همچنین نهاد‌های رسمی خارجی در همین دوره ۳۵ میلیارد دلار فروش خالص اوراق ثبت کردند. در ژوئن نیز خرید خالص سرمایه‌گذاران خصوصی به ۱۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ژانویه بود. در همین راستا، جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی خرید اوراق خزانه امریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۲۶ را از ۵۰۰ به ۴۵۰ میلیارد دلار کاهش داده است. از سوی دیگر، آمار اداره پاسخگویی دولت امریکا نشان می‌دهد بدهی این کشور در پایان سال مالی ۲۰۲۶ به ۴۰.۲ تریلیون دلار رسیده، رقمی که نسبت به ۱۹.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ بیش از دو برابر شده است. کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ نیز حدود ۲ تریلیون دلار برآورد شده است. همزمان هزینه بهره بدهی عمومی امریکا از ۳۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. چین نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۲۶.۸ میلیارد دلار از دارایی اوراق خزانه‌داری خود را کاهش داد و مجموع دارایی‌هایش به ۵۶۳.۹ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۸ بوده است. کاهش تقاضای خارجی می‌تواند خزانه‌داری امریکا را برای جذب خریداران داخلی به عرضه اوراق با نرخ بهره بالاتر وادار کند. چنین روندی هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد.

فشار برای قطع بودجه جنگ علیه ایران

بر همین اساس هزینه‌های ناشی از جنگ علیه ایران به محل مناقشات تبدیل شده است. گروهی از دموکرات‌ها در حال نهایی کردن طرحی هستند که براساس آن، در چارچوب توافق بودجه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی دولت در سه هفته آینده، بودجه جنگ علیه ایران قطع شود.

پولیتیکو در این باره نوشت: اصول اصلی طرحی که در حال بررسی است، این است که اختصاص بودجه به اقدامات تهاجمی علیه ایران ممنوع شود، مگر آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، مجوز جنگ را از کنگره دریافت کند. البته عملیات دفاعی در برابر حملات دشمن از این محدودیت مستثنا خواهد بود.