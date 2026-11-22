جوان آنلاین: نان یارانه‌ای ارزان‌قیمت که قرار بود به سفره خانوار‌ها برسد، سر از دامداری‌ها درآورده است؛ خبری تلخ که موجب تأسف هر ایرانی می‌شود. از این رو، وزارت کشور با شناسایی ۶۷ هزار کد ملی که الگوی خرید غیرمتعارف داشتند، در تلاش است از طریق اجرای طرح «مدیریت خرید نان» که به‌صورت آزمایشی در سه استان آغاز شده است، با تخلفات و انحراف در توزیع آرد و نان مقابله کند. به گفته سخنگوی شورای طرح هوشمندسازی آرد و نان، قرار نیست نان برای ۹۰ میلیون ایرانی سهمیه‌بندی شود، بلکه محدودیت‌ها صرفاً متوجه افراد متخلف خواهد بود. همچنین بر اساس گزارش‌های اولیه، طی چند هفته اجرای آزمایشی این طرح، حدود ۵ تا ۶ درصد از انحرافات در حوزه آرد و نان مهار شده است.



به‌صرفه بودن استفاده از نان یارانه‌ای در خوراک دام باعث شده برخی از واحد‌های دامداری با همکاری تعدادی از نانوایان، نسبت به خرید انبوه نان و مصرف آن در واحد‌های دامپروری اقدام کنند. این معضل بزرگ که چند سالی است رواج یافته، آرد و نان یارانه‌ای را می‌بلعد و نانی که می‌بایست سر سفره مردم باشد، خوراک دام می‌شود. از این‌رو، دولت با پایش یک‌ماهه نانوایان و میزان خرید مردم، آماری از خرید‌های غیرمتعارف آرد و نان جمع‌آوری و برای ساماندهی آن چاره‌اندیشی کرد. از این‌رو در هفته‌های اخیر، طرح مدیریت خرید نان در سه استان مرکزی، زنجان و خوزستان به طور آزمایشی به مرحله اجرا درآمد. به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دولت از این طرح مفید، نگرانی‌هایی برای مردم به وجود آمد که سخنگوی وزارت کشور و وزیر جهاد کشاورزی و رسانه‌ها با شفاف کردن نحوه اجرای طرح، به نگرانی‌های مردم و برخی سوءاستفاده رسانه‌های معاند پایان دادند.

برخورد با خریداران نامتعارف نان

سخنگوی شورای آرد و نان کشور با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه سهمیه‌بندی جدیدی در حوزه نان اعمال نشده و قیمت نان خبازی یارانه‌ای و سهمیه آرد نانوایی‌ها تغییری نکرده و مردم می‌توانند مطابق روال گذشته نان مورد نیاز خود را خریداری کنند، از شناسایی ۲۸۰هزار کد ملی دارای خرید نامتعارف نان و معرفی ۶۷هزار نفر از آنها به دستگاه قضایی و تعزیرات خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین ظفری افزود: نان سهمیه‌بندی نشده و تغییر قیمتی در نان خبازی یارانه‌ای رخ نداده، همچنین کاهش سهمیه برای نانوایی‌ها نیز رخ نداده است. سخنگوی شورای آرد و نان کشور درباره شائبه سهمیه‌بندی نان در کشور توضیح داد: از سال ۱۴۰۳ بحث‌هایی مطرح بود که بتوانیم زنجیره آرد و نان را کارآمد کنیم. بنابراین با تأکید رئیس‌جمهور و اقدامات وزیر کشور این شورا تشکیل و ۲۸ اقدام یا پروژه تعریف شد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. ظفری یکی از این موارد را موضوع کیفیت نان دانست و گفت: یک الی دو ماه است بحثی در خصوص کاهش کیفیت نان یا تیرگی رنگ آن بیان شده که طبق گزارش وزارت بهداشت متناسب با کاهش سبوس‌گیری در نان می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد. رئیس‌جمهور نیز به این حوزه ورود کردند و تأکید داشتند که سبوس‌گیری گندم کاهش یابد. بنابراین رنگ نان مقداری تیره شده که این امر به دلیل اضافه شدن میزان سبوس و نان باکیفیت و نان دارای مواد مغذی است.

۱۱ میلیون تراکنش در حوزه نان ثبت شد

وی در خصوص بحث مطرح‌شده درباره مقابله با خرید‌های نامتعارف نان در کشور نیز بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول یک ماه، بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در حوزه نان ثبت شده و حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰هزار کد ملی در کشور اقدام به خرید‌های نامتعارف کرده‌اند. فردی شناسایی شده که در طول یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده، میزانی که معادل سهم نان مصرفی یک‌هزار و ۵۰۰ نفر است. همچنین فرد دیگری طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰.۵ تن آرد مصرف کرده است. در موارد دیگری نیز افرادی شناسایی شده‌اند که با استفاده از ۱۰۰ و ۷۵ کارت بانکی مختلف اقدام به خرید نان کرده‌اند. در یکی از استان‌های مرکزی کشور، حدود ۹ درصد از کل آرد مصرفی استان در اختیار و مصرف مجموعه‌ای از افراد خاص قرار داشته است. چنین رفتار‌هایی موجب اختلال در نظام توزیع آرد و نان شده و در نهایت مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور با اشاره به آغاز طرح مقابله با خرید نامتعارف نان در هفت استان کشور با توجه به آمار مذکور افزود: افرادی که خرید نامتعارف داشتند را شناسایی کردیم. فقط این کد ملی‌های شناسایی‌شده خرید‌های نامتعارف داشتند و کاری کردیم صرفه اقتصادی برایشان نداشته باشد. آرد را خارج از شبکه جایی می‌بردند و این اقدام مشکلاتی ایجاد کرده بود. این افراد، یعنی این ۲۸۰ هزار کد ملی در کشور هر جا خرید نامتعارف طی ماه داشته باشند به قیمت تمام‌شده با آنها حساب می‌شود. بقیه مردم، یعنی بیش از ۹۰میلیون هر چقدر مورد نیازشان باشد مثل ماه‌ها و روز‌های گذشته می‌توانند نان خرید کنند. بنابراین نان سهمیه‌بندی نشده است، نان تغییر قیمت برای خریدار واقعی ندارد. وی تأکید کرد: کد ملی ۶۷هزار نفر از این افراد که خرید بیش از ۱۰۰کیلوگرم داشتند را به دستگاه قضا و به تعزیرات هر استان دادیم تا با آنها برخورد شود و باقی مردم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. نان سهمیه‌بندی نشده است. تغییر قیمت در نان خبازی یارانه‌ای و کاهش سهمیه برای نانوایی‌ها رخ نداده است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره ساماندهی آرد روستایی و عشایری نیز گفت: طی ۱۰ سال اخیر از هر ۱۰ عشایر و روستایی که آرد روستایی می‌گرفتند، سه تن به صورت مستمر این آرد را دریافت می‌کردند و هفت نفر اساساً آردی دریافت نمی‌کردند، هرچند به اسم آنها آرد گرفته می‌شد. در این طرح ساماندهی هر عزیزی در روستا و عشایر که واجد شرایط باشد آرد روستایی و عشایری می‌گیرد. به نحوی که ما آرد را به استان می‌دهیم و برای عزیزان کد تأییدی در موبایلشان ارسال می‌شود. این کد را به سامانه می‌دهند و ما مطمئن می‌شویم این آرد به دست روستاییان و عشایر رسیده است. ظفری عنوان کرد: تاکنون آرد روستا و عشایر ۵۵ درصد توزیع شده و کسی از روستاییان و عشایر نمانده که آرد خام روستایی دریافت نکرده باشد. اگر کسی مشکلی در این طرح دارد، ما آن مشکل را بررسی می‌کنیم تا کمترین اثر را بر مصرف‌کننده واقعی داشته باشد.

وزیر جهاد: ۵ تا ۶ درصد انحرافات کم شد

همچنین وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با رسانه ملی نگرانی مردم از سهمیه‌بندی نان را بی‌مورد دانست و گفت: دستورات و مصوباتی که به ما رسیده، هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد تحویلی برای خبازی‌ها به وجود نیامده است. نوری قزلجه افزود: مسئولیت ساماندهی آرد و نان به وزارت کشور سپرده شده، اما تا جایی که اطلاع دارم، فضاسازی‌های اشتباه در فضای مجازی، مردم را گمراه کرد. هیچ سهمیه‌بندی وجود ندارد. وی تأکید کرد: اقدامات اصلاحی را وزارت کشور برای جلوگیری از برخی از تخلفات و انحرافاتی که در برخی از لایه‌های آرد خبازی و نان وجود داشت و برای اصلاح آنها یک‌سری اقدامات پایلوتی را انجام دادند، یک گزارشاتی را از آنها گرفتند و نتایج و ارزیابی‌هایی را از این اقدامات پایلوت گرفتند که آن را برای اصلاحات مبنا قرار می‌دهند. طبق دستورات رئیس‌جمهور هیچ تغییراتی در حوزه نان به وجود نخواهد آمد. نوری گفت: اقدام اخیر وزارت کشور چند درصدی هم اثرگذار بوده و نتایج بعد از ارزیابی آمار اعلام خواهد شد. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که ۵، ۶درصدی هم جلوی انحراف و هدررفت گرفته شده است.