جوان آنلاین: معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت ورود جدی مدیران به حل مشکلات معیشتی و مطالبات مردم گفت: هر مدیری که برای رفع دغدغه‌های مردم در ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها تلاش کند، در حقیقت در حال جهاد و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن امریکایی است.

سردار یدالله جوانی روز گذشته در قرارگاه ملی جهاد تبیین و روایت استان ایلام گفت که دشمن پس از شکست در عرصه نظامی تمام تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی و شناختی گذاشته است و در این شرایط جهاد تبیین راهبرد اصلی مقابله با این جنگ به شمار می‌رود و مردمی‌سازی جهاد در همه عرصه‌ها ضروری است. وی با بیان اینکه گره‌گشایی از مشکلات مردم مؤثرترین راه مبارزه با امریکا است، افزود: قرار گرفتن دو واژه قرارگاه و جهاد در کنار یکدیگر به این معنا است که امروز در یک جنگ سرنوشت‌ساز با دشمنی سرسخت قرار داریم که نیازمند سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی دقیق، تقسیم کار و پیگیری مستمر امور است. جوانی افزود: دشمنی استکبار جهانی، کشور‌های اروپایی، رژیم صهیونیستی و عوامل نیابتی آنها با جمهوری اسلامی ریشه‌ای است و نظام سلطه از ابتدا بنا را بر شکست انقلاب و مهار ظرفیت‌های تمدن‌ساز ملت ایران گذاشته بود تا هیچ‌گاه مانعی در برابر منافع نامشروع خود نداشته باشد. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: قیام امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی، واکنشی اصولی و مردمی در برابر دهه‌ها مداخله، کودتای ۲۸ مرداد، چپاول منابع و سیاست‌های استعماری غرب بود که تلاش می‌کرد با وابسته کردن کشور، از پیشرفت و هویت ملی ایرانیان جلوگیری کند. سردار جوانی با اشاره به اینکه در طول ۴۷ سال گذشته دشمنان با روش‌های مختلف از جمله تهدید به گزینه نظامی تلاش کردند ملت ایران را تسلیم کنند، گفت: رهبری داهیانه امام راحل (ره) و مقاومت جانانه مردم ثابت کرد هیچ قدرتی قادر به شکست اراده این مرزوبوم نیست. وی اضافه کرد: برخی تلاش می‌کنند القا کنند دشمنی غرب با ما ناشی از شعار‌های انقلاب است و اگر کوتاه بیاییم این خصومت پایان می‌یابد، در حالی که ریشه این دشمنی به موقعیت جغرافیایی استثنایی، پیشینه چند هزار ساله و ظرفیت تمدن‌سازی ملت ایران بازمی‌گردد که استعمار همواره از آن هراس داشته است. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین وظایف قرارگاه‌های ملی و استانی تبیین را مردمی کردن جهاد در عرصه‌های گوناگون دانست و افزود: دفاع مقدس نیز با اتکا به حضور توده‌های مردم و جوانان به پیروزی رسید و حق جهاد جز با همراهی آحاد جامعه ادا نمی‌شود. قرارگاه‌های ملی و استانی باید این ظرفیت‌های فراوان مردمی را در حوزه‌های مختلف شناسایی، ساماندهی و به کارگیری کنند تا حق جهاد به کامل‌ترین شکل ممکن ادا شود، کما اینکه در زیارت‌نامه‌ها نیز بر ادای حق جهاد تأکید شده است. معاون سیاسی سپاه در ادامه با تأکید بر اینکه دشمن می‌کوشد ناآرامی‌ها را از پایتخت تا دورترین روستا‌های کشور گسترش دهد و حرکت‌های اعتراضی را به آشوب و بی‌ثباتی تبدیل کند، گفت: فشار‌های اقتصادی، معیشتی و سیاسی در کنار فعالیت رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای بخشی از ابزار‌های دشمن در جنگ ترکیبی است، اما تمرکز ویژه این جنگ بر اثرگذاری بر شناخت و ادراک مردم قرار دارد. اگر ما در عرصه تبیین و روایت حوادث پیش‌گام نشویم دشمن با امپراتوری رسانه‌ای خود دست به تحریف، سیاه‌نمایی و وارونه‌سازی حقایق می‌زند تا با جنگ شناختی، ادراک جامعه و به تبع آن رفتار نسل جوان را به سود اهداف خود شکل دهد، از این‌رو جهاد تبیین راهبرد مقابله با جنگ شناختی است و همه مردم، از مسئولان و گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها تا اقشار مختلف جامعه باید در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.