خداوند بر علو مقامات اخروی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بیفزاید که با پیش‌بینی کینه‌ورزی و تخاصم امریکای جنایتکار علیه ایران اسلامی در انتقام‌جویی از استقلال و خروج از مدار وابستگی و همچنین الهام‌بخشی به سایر ملت‌های خسته از سلطه امریکا و اشغال‌گری رژیم صهیونیستی تحت حمایت واشینگتن، به فاصله اندکی پس از تصرف سفارتخانه امریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را صادر فرمودند. عدد ۲۰ میلیون در آن زمان تقریباً معادل جمعیت جوان کشور بود که بر همین اساس فرمودند کشوری که ۲۰میلیون جوان دارد، باید ۲۰میلیون ارتشی داشته باشد و همین گزاره عنوان این تشکل مردمی شد که بعد‌ها از آن به بسیج یاد شد و کسانی که به عضویت آن درآمدند، بسیجی نامیده شدند. بسیجیان در واقع داوطلبان ایفای نقش دفاعی در برابر توطئه‌های احتمالی امریکا یا عوامل وابسته به آن بودند.

تجاوز نظامی امریکا و فرود هواگرد‌های آنها در صحرای طبس با هدف ربایش گروگان‌ها در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه سال بعد و سپس حمله رژیم بعثی عراق با تحریک امریکا و حمایت‌های همه‌جانبه امریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن به ایران و تلاش برای تجزیه کشورمان یا واداشتن به تسلیم و پذیرش خواسته‌های توسعه‌طلبانه دیکتاتور بغداد و همراهی طیفی از گروه‌های برانداز و تجزیه‌طلب با ارتش بعثی، درستی پیش‌بینی امام راحل (ره) را آشکار و روشن‌بینی و عمق شناخت راهبردی آن حکیم فرزانه را بر همگان مسجل نمود. با ورود بسیج به عرصه دفاع و مقابله جانانه با براندازی و تجزیه‌طلبی و تجاوز حزب بعث عراق و ایفای نقش بی‌بدیل و پیروزمندانه همراه با صفا، پاکی و اخلاص، امام (ره)، با پایان دفاع مقدس هشت‌ساله بسیج را لشکر مخلص خدا نامید و فرهنگ و تفکر بسیجی را نیز عامل و متغیری تعیین‌کننده برای دور ساختن طمع‌ورزی دشمنان از کشور معرفی فرمود.

امام شهید نیز همین نگاه را به بسیج داشت و آن را مزرعه‌ای بدون حصار و در دسترس همگان می‌خواستند تا هر کس امکان ورود به آن و قرار گرفتن در معرض نسیم روح‌بخش و فضای فرهنگی بسیج را داشته باشد. با چنین نگاهی، بسیجی بودن الزاماً به معنای پیوستن به تشکل یا نهاد بسیج نیست، بلکه با پذیرش همان فرهنگ و تفکر از خودگذشتگی و پذیرش خطر برای دفاع از امنیت و استقلال کشور و ایثارگری معنا و مصداق پیدا می‌کند. در دوران بعد از دفاع مقدس هشت‌ساله، چنین تفکری در عرصه‌های مختلفی از پیشرفت‌های علمی و فناوری تا امداد و نجات و یاری مردم در بحران و مشارکت در تأمین امنیت و مقابله با آشوب و فتنه و فراهم کردن آرامش جامعه به قیمت جان حضور داشته است. با تحمیل دو جنگ اخیر، بسیجیان با حضور حماسی و داوطلبانه خود در ایجاد امنیت داخلی تا کمک به رزمندگان اسلام برای ضربه زدن به دشمن و مشارکت در عرصه امداد و نجات ایفای نقش کرده و یکی از ارکان برگزاری اجتماعات شبانه برای خنثی‌سازی نقشه شوم آشوب‌طلبی و همراهی با دشمن توسط خائنین وطن‌فروش بوده است.

پررنگ‌ترین جلوه تفکر و فرهنگ حماسی بسیج شکل‌گیری پویش جان‌فدا برای مقابله با جنایتکاران امریکایی در جنگ رمضان است که با وجود برخی اشکالات و چالش‌های ثبت‌نام، تا کنون بیش از ۳۱ میلیون نفر به آن پیوسته و زمینه شکل‌گیری هزار گردان رزمی را برای دفاع در برابر متجاوزان فراهم کرده‌اند. این پویش معنای روشنی از حضور تفکر و فرهنگ بسیج در عمق جامعه ایرانی یا نهادینه شدن آن در عمق جان ایرانیان است که جلوه دیگری از همان حضور داوطلبان و مخلصانه مردمی در دوران دفاع هشت‌ساله محسوب می‌شود.

جا دارد مسئولان بسیج اقدامات عملی را برای پیوند ساختاری این ظرفیت عظیم با بسیج و سازماندهی جان‌فدایان را متناسب با شرایط و ضرورت‌های مقابله با متجاوزان در جنگ ترکیبی چندلایه، پیچیده و فناورانه نسل جدید در سازمان مردمی بسیج فراهم کرده و آن را فرصتی راهبردی برای قدرت مردمی در طول و عرض جغرافیای کشور قرار دهند.