جوان آنلاین: شاگردان مورینیو وقتی از حریف عقب می‌افتند و حتی زمانی که ستاره اول تیم پنالتی از دست می‌دهد، به جای آنکه تسلیم شوند، متحدتر از قبل برای جبران تا لحظه آخر می‌جنگند.

کامبک دیدنی برابر سلتاویگو با همین تاکتیک به دست آمد و رئالی‌ها بار دیگر روحیه تیمی و هنر تبدیل شکست به پیروزی را به رخ حریفان کشیدند. برد ۲ بر یک رئال‌مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، جایگاه دومی این تیم در جدول لالیگا را تثبیت کرد.

تلنگر خاص

عقب افتادن از حریف در سانتیاگو برنابئو، آن هم در دقیقه ششم بازی می‌توانست به یک فاجعه منجر شود، ولی خوزه مورینیو اجازه نداد شیرازه تیم از هم بپاشد. جدا از تک‌گل سلتاویگو، فرصت‌سوزی امباپه با از دست دادن پنالتی اجازه به تساوی کشیدن بازی در نیمه اول را نداد. به گفته تیبو کورتوا، دروازه‌بان بلژیکی رئال، آقای‌خاص در رختکن با ادبیات خاص خودش حسابی به ستاره‌های تیم تشر زده است. تلنگر سرمربی در نیمه دوم ورق را برگرداند و بازی قو‌های سفید دگرگون شد. سه تعویض همزمان و ورود کوکوریا، والورده و وینیسیوس جونیو راه‌حل تاکتیکی بود که به ثمر نشست. همکاری وینی و امباپه به گلزنی بلینگام ختم شد. هواداران برای تماشای گل برتری منتظر ورود کارلوس اسپی به زمین ماندند و این مهاجم ۲۱ ساله شش دقیقه بعد از ورود به زمین، رئالی‌ها را به آرزویشان رساند.

تعویض طلایی

کارلوس اسپی همان خرید طلایی تابستان رئال است که در این فصل تعویض طلایی مورینیو نیز به‌شمار می‌رود. مهاجم جوان با اینکه دقایق کمی فرصت حضور در زمین پیدا کرده، اما با گل‌های سرنوشت‌سازش چند باری ناجی رئال شده است. اسپی در این فصل چهار گل برای کهکشانی‌ها به ثمر رسانده و سه بار (جدال با اسپانیول، الچه و سلتاویگو) موجب ثبت پیروزی رئال در لحظات پایانی شده است. اسپی مجموعاً شش شوت در چارچوب زده و چهار شوتش به گل نشسته است. کارلوس اسپی این آمار را به‌عنوان یار تعویضی ثبت کرده و مورینیو هر زمان خطر باخت را حس می‌کند، این بازیکن را به زمین می‌فرستد.

ناراحتی مورینیو

سرمربی رئال‌مادرید از بازی شاگردانش ناراضی بود و این نارضایتی را پنهان نکرد. خوزه مورینیو ضمن تمجید از درخشش اسپی گفت: «تصور می‌کردم بازی پیچیده‌ای باشد، اما نه تا این حد. فکر کنم سلتاویگو ملی‌پوش ندارد و تیمی بود که به خوبی برای این دیدار آماده شده بود. در مقابل، ملی‌پوشان ما دیر به تمرینات رسیدند. در چنین شرایطی، اوضاع همیشه پیچیده است. بازیکنانی را دیدم که از نظر جسمانی تحت فشار بودند و در اوج آمادگی قرار نداشتند، اما در عین حال، کسانی را دیدم که فراتر از توان خود ظاهر شدند و با تکیه بر ذهنیت قوی، همبستگی گروهی و اراده برای پیروزی، نیرو گرفتند. تیم توانست بازی را با پیروزی پشت‌سر بگذارد. طبیعتاً کمی ناراحتم، چون همیشه دلم می‌خواهد بهتر بازی کنیم، اما در عین حال به آنها افتخار می‌کنم؛ به اینکه چه گروه منسجمی هستند و اینکه موفق شدیم سه امتیاز مهم را کسب کنیم. برخی بازیکنان ویژگی‌های خاصی دارند. نمی‌خواهم بگویم که کارلوس اسپی در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت یا نمی‌تواند ۹۰ دقیقه بازی کند، چراکه او توانایی‌اش را دارد. کارلوس بازیکنی است که در محوطه جریمه کیفیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ در نبرد‌های هوایی مسلط است، وقتی پشت به دروازه بازی می‌کند، عملکرد خوبی دارد و به خوبی به سمت تیر نزدیک و تیر دور یورش می‌برد. معتقدم اسپی می‌تواند حتی بدون داشتن دقایق بازی زیاد، تعیین‌کننده ظاهر شود. ما از داشتن کارلوس بسیار راضی و خوشحالیم.»