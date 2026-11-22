جوان آنلاین: هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا عصر امروز با مصاف نماینده‌های ایران برابر اماراتی‌ها آغاز می‌شود. استقلال و تراکتور این هفته به‌طور همزمان از ساعت ۱۹:۳۰ به میدان می‌روند، آبی‌پوشان پایتخت برابر العین صدرنشین در امارات و سرخپوشان تبریزی مقابل الوصل در عمان.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده که به واسطه باخت بی‌موقع برابر شباب‌الاهلی از کورس با العین جاماندند، عصر امروز در حالی برای به زیر کشیدن صدرنشین راهی میدان می‌شوند که به واسطه یک گل زده کمتر نسبت به الهلال عربستان در رده سوم جدول غرب آسیا جا دارند. این بی‌شک دشوارترین مصاف استقلالی‌ها در لیگ نخبگان است. دیداری حساس که بختیاری‌زاده درست در آستانه آن دست به قلم شده و استعفا داده بود! صدالبته که با پادرمیانی‌ها و وعده‌های مدیریتی او بار دیگر به تمرینات استقلال برگشت تا همراه تیمش راهی امارات شود، اما باید دید شوک ناشی از این تصمیم ناگهانی در مصاف با العین مثبت خواهد بود یا منفی.

برتری در این دیدار برای آبی‌پوشان تهرانی از اهمیت بالایی برخوردار است، نه صرفاً، چون در صورت برتری می‌توانند خود را به جایگاه العین در صدر جدول برسانند، بلکه به دلیل سابقه رودررویی‌های دو تیم. اگرچه آخرین بار این استقلال بود که در آخرین روز‌های اردیبهشت ۱۳۹۸ العین را شکست داد و قبل از آن هر سه دیدار دو تیم با تساوی به پایان رسیده بود، اما باخت سنگینی که اوایل خرداد ۱۳۹۶ استقلال برابر العین متحمل شد هنوز از خاطر هواداران این تیم نرفته است. باختی که استقلالی‌ها امیدوارند این بار برای دومین بار انتقام آن را بگیرند. انتقامی که می‌تواند یک تیر با دو نشان باشد، هم برتری و هم صدرنشینی. هرچند که کسب امتیاز مقابل العینی که در پنج بازی اخیر خود چهار برد و تنها یک تساوی داشته کار ساده‌ای نیست، مگر آنکه استقلال فکری اساسی برای باز کردن قفل دروازه خلید عیسی داشته باشد. استقلال و العین به لحاظ دفاعی شرایط یکسانی دارند، به طوری که هر دو در چهار بازی اخیر سه گل دریافت کردند، اما در خط حمله، العین با ۱۴ گل زده وضعیتی به مراتب بهتر از استقلالی دارد که صرفاً شش گل وارد دروازه حریفان کرده است. آماری که نشان از روز سخت آسانی، بهترین بازیکن استقلال برای گلزنی و صدالبته روز دشوار مدافعان و گلر تیم سهراب در این دیدار حساس دارد.



تراکتور، دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان که تا به اینجای کار با کسب دو امتیاز از دو باخت و دو تساوی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده، در دیداری همزمان برابر الوصل امارات به میدان می‌رود. تیمی که با کسب سه امتیاز از یک برد و سه باخت، در رده یازدهم (دو پله بالاتر از یاران نکونام) قرار دارد. الوصل اگرچه به واسطه کسب یک برد جایگاهی بهتر از تراکتور دارد، اما به لحاظ دفاعی تیم مطمئنی نیست، به طوری که در چهار بازی اخیر هشت مرتبه دروازه‌اش باز شده، یعنی به‌طور میانگین دو گل در هر بازی. این در حالی است که تراکتور پنج گل خورده است. البته الوصل در حمله با شش گل زده بهتر از یاران نکونام است که نصف این تعداد گل زده‌اند. آماری که نشان از یک روز پرتنش برای هر دو تیم دارد، خصوصاً بین طارمی و جانشین بیرو در تراکتور. درگیری برای کسب سه امتیاز حساس هفته پنجم که می‌تواند تکانی قابل توجه به جایگاه دو تیم بدهد. فرصتی که باید دید نکونام و یارانش می‌توانند با استفاده از آن، خود را از نیمه پایین جدول جدا کرده و حداقل در میانه‌های آن جای دهند، آن هم در شرایطی که سه بازیکن خود را در اختیار ندارد!