رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از رئیس‌جمهور این کشور به دلیل آغاز جنگ علیه ایران، گفت که در حال حاضر ایران در موقعیت قوی‌تری نسبت به پیش از جنگ قرار دارد.

جوان آنلاین: حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه شنبه طی مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز عنوان کرد: «در همان هفته اول کنگره جدید، باید با جدیت اقدام کنیم تا به جنگ بی‌ملاحظه، پرهزینه و انتخابی علیه ایران پایان دهیم.»

حکیم جفریز که اخیرا به عنوان نامزد ریاست مجلس نمایندگان آمریکا از سوی دموکرات‌ها انتخاب شد، گفت: «احتمالا هیچ اقدام فوری‌تری برای فراهم کردن تسکین اقتصادی برای مردم آمریکا وجود ندارد جز پایان دادن به این جنگ، جنگی که اساسا هرگز نباید آغاز می‌شد.»

وی افزود: «ایران اکنون در موقعیت قوی‌تری نسبت به قبل از آغاز این جنگ بی‌ملاحظه، پرهزینه و انتخابی قرار دارد.»

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

جفریز درباره نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: «به نظر می‌رسد انتخابات میان‌دوره‌ای سخت و سنگین، تاثیر روشنگرانه‌ای بر آنچه مردم می‌خواهند علنا بیان کنند، داشته است. اما باید درک کنیم که نمی‌توانیم آنچه را طی دو سال گذشته رخ داده، فراموش کنیم.»

او استدلال کرد: «افرادی بودند که به شیوه‌هایی سر خم کردند که با ارزش‌هایی که پیشتر خودشان بیان کرده بودند، همخوانی نداشت. آنها وانمود می‌کردند که دوران افراط‌گرایی ماگا (جنبش حامیان ترامپ) یک تغییر سیاسی دائمی در ایالات متحده بوده است. اما چنین نبود.»

مسئله فلسطین

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا با تاکید بر راه‌حل دو دولتی اظهار کرد: «ما باید راهی به سوی صلحی عادلانه و پایدار برای مردم فلسطین پیدا کنیم.»

او گفت: «از نظر من پایه و اساس این صلح، وجود یک کشور مستقل فلسطینی است که در آن فلسطینیان در صلح و شکوفایی زندگی کنند و همچنین کشوری مستقل برای فلسطینیان که کرامت و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضمین کند. این باید جهت‌نمای اصلی ما باشد و به‌جرئت می‌توان گفت که تعهد آمریکا به راه‌حل دو دولتی طی چندین دهه گذشته، بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.»

حکیم جفریز با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: «ما باید تغییرات گسترده‌ای در مسیر و روندی که اوضاع در کرانه باختری و غزه طی کرده، ایجاد کنیم. مرگ، ویرانی و خرابی‌هایی که غیرنظامیان فلسطینی در غزه تجربه کرده‌اند، غیرقابل‌قبول، غیرقابل‌تداوم و مغایر با ارزش‌های آمریکایی است. شرایط میدانی باید تغییر کند.»

وی افزود: «این امر مستلزم افزایش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه از جمله کمک‌های پزشکی و حمایت در زمینه مسکن و همچنین تضمین دسترسی به آب پاک و هوای سالم است.»

جفریز همچنین درباره خشونت شهرک‌نشینان صهیونیستی تاکید کرد: «آنچه روشن کرده‌ام این است که در ۱۰۰ روز نخست، به‌نظرم قاطعانه‌ترین اقدامی که می‌توانیم در ارتباط با وضعیت کرانه باختری انجام دهیم، پیشبرد و تصویب قانون حمایت و پیشگیری از خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری است و قطعا فکر می‌کنم این طرح در میان فراکسیون دموکرات‌های مجلس نمایندگان حمایت گسترده‌ای خواهد داشت.»

احتمال استیضاح ترامپ

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در انتقاد به سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و پیت هگست، وزیر جنگ این کشور گفت: «اگر دونالد ترامپ، پیت هگست را برکنار نکند، باید استیضاح شود.»

او تاکید کرد: «پیت هگست از قدرت خود سوءاستفاده کرده و امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرده است. بدون تردید، او باید برود.»

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «این تصور که این افراط‌گرایان ماگا قرار است به دیگران درباره سوءاستفاده از قدرت و زیاده‌روی هشدار بدهند، مضحک است! این افراد به‌طور مداوم و غیرقانونی، دولت فدرال را به ابزاری برای تعقیب کسانی تبدیل کرده‌اند که تصور می‌کنند دشمنان رئیس‌جمهور هستند. آنها به‌هیچ‌وجه صلاحیت ندارند درباره سوءاستفاده از قدرت و زیاده‌روی صحبت کنند.»