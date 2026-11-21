عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۷۱ حمله به مناطق غیرنظامی در یمن انجام داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز شنبه گفت: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با ۷۱ حمله هوایی و موشکی، مناطق و اهداف غیرنظامی در این کشور را هدف قرار داده است.

وی افزود: تجاوز عربستان در پی حملات به استان‌های البیضاء، عمران، حجه، صعده، لحج، تعز، جوف و مأرب، به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تصریح کرد: حملات تجاوزکارانه عربستان با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند؛ همچنین موشک‌هایی از جازان شلیک شد.

او بیان کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه عربستان به این کشور از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۵ هزار و ۵۰۰ حمله هوایی و موشکی رسیده است.