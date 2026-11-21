سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهار تا ۹ در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

جوان آنلاین: از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان سال جاری، به مبلغ ۱۳۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۰۱ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

همچنین در این پرداخت، به ازای هر نفر از اعضای خانوار‌های دهک‌های هشتم و نهم، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کسر و به کیف پول ایرانِ سرپرست خانوار واریز شده است.

سرپرستان خانوار برای بهره‌مندی از این اعتبار، کافی است با شماره‌گیری کد دستوری #۹۸* در کیف پول ایران ثبت‌نام کرده و پس از فعال‌سازی، از اعتبار شارژشده برای خرید استفاده کنند.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۷۱ هزار و ۶۸۷ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به‌حساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.