مربی تیم نساجی مازندران گفت: وجود یک بازیکن کمتر، بازیکنان نساجی تمام توان خود را به کار گرفتند.

جوان آنلاین: مهرداد کریمیان، پس از دیدار برابر آلومینیوم اراک در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، از عملکرد بازیکنان این تیم تمجید کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار مسابقه و ادامه بازی با یک بازیکن کمتر، بازیکنان نساجی برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش زیادی کردند.

کریمیان اظهار داشت: از طرف مدیرعامل، سرمربی و مجموعه تیم نساجی، بابت اینکه نتوانستیم سه امتیاز بازی خانگی را حفظ کنیم، از هواداران و همه کسانی که به این تیم علاقه دارند عذرخواهی می‌کنیم. هواداران همواره از ما حمایت کرده‌اند و قدردان همراهی آنها هستیم.

وی درباره روند بازی افزود: در بخش‌هایی از مسابقه عملکرد خوبی داشتیم و تلاش کردیم برنامه‌های تاکتیکی خود را در زمین اجرا کنیم. آلومینیوم تیمی با ساختار تاکتیکی مناسب است، اما نتوانستیم آن‌طور که انتظار داشتیم بر جریان بازی مسلط شویم و موقعیت‌های موردنظرمان را ایجاد کنیم.

مربی نساجی با اشاره به تلاش بازیکنان این تیم تصریح کرد: بازیکنان با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش کردند. با توجه به اینکه بخشی از مسابقه را با یک بازیکن کمتر دنبال کردیم، شرایط دشواری داشتیم، اما بچه‌ها زحمت زیادی کشیدند. معتقدم اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم، می‌توانستیم به نتیجه بهتری دست پیدا کنیم.

کریمیان درباره رویکرد تاکتیکی تیم در ادامه مسابقه گفت: با توجه به ویژگی‌های آلومینیوم و استفاده این تیم از توپ‌های بلند و بازیکنان بلندقد، نمی‌توانستیم بدون محاسبه ریسک کنیم. تلاش کردیم ساختار دفاعی خود را حفظ کنیم تا از غافلگیری در خط دفاع جلوگیری شود. به همین دلیل اجرای پرس موردنظرمان در تمام دقایق امکان‌پذیر نبود.

وی با بیان اینکه کادر فنی به دنبال تقویت جنبه هجومی تیم نیز هست، خاطرنشان کرد: دوست داریم فوتبال هجومی‌تری ارائه دهیم و موقعیت‌های بیشتری خلق کنیم، اما در کنار آن باید ساختار دفاعی تیم را هم تقویت کنیم. همچنین لازم است از ارسال‌ها، ضربات ایستگاهی و فرصت‌های به‌دست‌آمده استفاده بهتری داشته باشیم.

مربی نساجی در پایان تأکید کرد: مسئولیت کادر فنی حمایت از بازیکنان است. در فوتبال ممکن است اتفاقات و اشتباهاتی رخ دهد، اما باید کنار بازیکنان باشیم و به کارمان ادامه دهیم. امیدوارم با تلاش بیشتر در مسابقات آینده بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم و رضایت هواداران را به دست آوریم.