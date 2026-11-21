وزیر دفاع فنلاند اعلام کرد که یک فروند بالگرد روسی روز شنبه مظنون به نقض حریم هوایی این کشور در نزدیکی سواحل شهر لوییسـا در خلیج فنلاند بوده و مقام‌های مرزی این کشور در حال بررسی این حادثه هستند.

جوان آنلاین: از بریکینگ نیوز، آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند، روز شنبه اعلام کرد که یک فروند بالگرد روسی مظنون به نقض حریم هوایی این کشور در ساعت ۱۲:۳۴ به وقت محلی در نزدیکی سواحل شهر لوییسـا بوده است.

هاکانن در بیانیه‌ای گفت: احتمال می‌رود این نقض حریم هوایی با عملیات امداد و نجات یا ردیابی یک کشتی باری مرتبط باشد که پیش‌تر در خلیج فنلاند آسیب دیده است.

وی افزود: نیرو‌های دفاعی فنلاند و گارد مرزی این کشور با همکاری سایر نهاد‌های مسئول، در حال رسیدگی به این حادثه هستند.

همچنین مقام‌های فنلاند اعلام کردند که گارد مرزی این کشور تحقیقات درباره احتمال نقض قلمرو سرزمینی فنلاند را آغاز کرده است.