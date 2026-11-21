رئیس‌جمهور لبنان در سخنانی به مناسبت روز پرچم و هشتادوسومین سالگرد استقلال این کشور، با تأکید بر ضرورت تکمیل حاکمیت ملی، اعلام کرد استقلال واقعی لبنان زمانی محقق می‌شود که تمام خاک این کشور آزاد باشد و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد.

جوان آنلاین: ژورف عون رییس جمهور لبنان با اشاره به تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و چالش‌های پیش‌روی حاکمیت ملی گفت: نمی‌توانیم در شرایطی جشن استقلال برگزار کنیم که سرزمینمان همچنان تحت اشغال است و تصمیم جنگ و صلح هنوز در اختیار کامل دولت نیست.

وی با تأکید بر اینکه هیچ جایگزینی برای استقلال لبنان وجود ندارد، افزود: تنها تضمین‌کننده امنیت و آینده لبنان، دولت این کشور است.

رئیس‌جمهور لبنان، اشغالگری رژیم صهیونیستی و مداخلات در امور داخلی این کشور را دو چالش اصلی در مسیر تکمیل استقلال لبنان دانست و تصریح کرد: هیچ اشغالی نباید دائمی باشد و هیچ سلاحی نباید خارج از چارچوب دولت و در خدمت طرف‌های خارجی قرار گیرد.

عون همچنین تأکید کرد که اجازه داده نخواهد شد واقعیت جدیدی به بهای نادیده گرفتن حضور و حقوق ساکنان جنوب لبنان تحمیل شود.

وی ایجاد شرایطی مسالمت‌آمیز در جنوب این کشور را مقدمه‌ای ضروری برای دستیابی به صلحی عادلانه و فراگیر دانست.

رئیس‌جمهور لبنان در بخش دیگری از سخنانش درباره روابط با جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: بیروت خواهان روابط دوستانه با تهران است، اما دوستی به معنای دخالت در امور داخلی دیگر کشور‌ها نیست.

عون با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال تصمیم‌گیری لبنان خاطرنشان کرد: دیپلماسی به معنای تسلیم شدن نیست، مذاکره به معنای چشم‌پوشی از حقوق نیست و صلح نیز در تضاد با کرامت ملی قرار ندارد. ما نمی‌خواهیم قیمومت را با قیمومتی دیگر و وابستگی را با وابستگی دیگری جایگزین کنیم و لبنان نباید به ابزاری در معاملات و توافقات دیگران تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه ارتش لبنان تأکید کرد: ارتش، نیروی نظامی دولت و مأموریت آن حفاظت از همه شهروندان است. ارتش و دستگاه‌های امنیتی، تنها تضمین‌کنندگان قانونی و نظامی برای حفاظت از لبنان هستند.

رئیس‌جمهور لبنان تصریح کرد که ارتش لبنان متعلق به یک گروه یا منطقه خاص نیست و نباید به‌عنوان نیرویی در مقابل گروه یا منطقه دیگری تعریف شود.