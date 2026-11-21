جنگنده‌های سعودی حملات هوایی و موشکی به مناطقی از یمن انجام دادند.

جوان آنلاین: به نقل از سبأ، جنگنده‌های سعودی حمله‌ای به عبس در استان حجه در شمال غرب یمن انجام دادند.

همچنین دشمن سعودی امروز حملات موشکی به شهرستان حیدان در استان صعده انجام داد. یک منبع محلی گفت که دشمن سعودی روستا‌های مرزی در شهرستان حیدان را با موشک هدف قرار داد.

جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دو حمله هوایی به شبکه مخابراتی در شهرستان‌های کتاف و البقع در استان صعده انجام دادند. جنگنده‌های ائتلاف، شبکه مخابراتی در منطقه مرار این شهرستان را با دو حمله هوایی هدف قرار دادند.

همچنین جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز حملات هوایی خود را به یک شبکه مخابراتی در جبل الشوار، شهرستان المواسط، استان تعز از سر گرفتند. یک منبع محلی گفت که ائتلاف سومین حمله هوایی خود را به این شبکه انجام داد و آن را به طور کامل منهدم کرد. پیش از این امروز، دو حمله هوایی این شبکه را هدف قرار داده و به بخشی از آن آسیب رسانده بود.

از سوی دیگر انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن، شهادت یک شهروند و زخمی شدن دو نفر دیگر در نتیجه حمله جنگنده‌های سعودی به خانه‌ای در شهرستان مستبا در استان حجه را تأیید کرد.

جنگنده‌های سعودی امروز بندر مخا در استان تعز را نیز هدف حمله هوایی قرار دادند.