مقر جدید انجمن دوستی ایران و عراق به منظور تقویت همکاری بین دو کشور با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد افتتاح شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران امروز مقر جدید انجمن دوستی عراق و ایران را تحت نظارت رایزنی فرهنگی ایران افتتاح کرد.

به گزارش ایرنا، آل صادق در این باره گفت: افتتاح مقر جدید انجمن دوستی ایران و عراق گامی در جهت تقویت روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های این انجمن به تحکیم روابط مردم عراق و ایران و توسعه زمینه‌های همکاری مشترک کمک کند.

همچنین «محمد الأکثم» رئیس انجمن دوستی ایران و عراق تأکید کرد: این انجمن مطابق با قوانین جاری دو کشور فعالیت می‌کند و هدف از آن ایجاد پل‌های ارتباطی و دوستی بین دو ملت ایران و عراق است.

وی افزود: انجمن برنامه‌ای را برای مرحله آینده آماده کرده که شامل فعالیت‌ها و طرح‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و بشردوستانه است که به تقویت همکاری و تبادل تجربیات بین دو کشور کمک می‌کند.

الأکثم همچنین گفت که این انجمن شامل تعدادی از کمیته‌های تخصصی است که هر کدام مسئول اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌هایی در حوزه تخصصی خود است.

وی خواستار گسترش مشارکت در فعالیت‌های انجمن و همکاری با آن برای تحقق اهداف آن مبنی بر توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه بین ملت‌های ایران و عراق شد.