جوان آنلاین: در جریان هفته دهم بوندسلیگای آلمان، دورتموند از ساعت ۱۸ در ورزشگاه بورسیا پارک میهمان مونشن‌گلادباخ بود که این دیدار در نهایت یک بر صفر به سود شاگردان نیکو کواچ به پایان رسید.

برای دورتمند در این دیدار فلیکس انمچا در دقیقه ۸۰ گلزنی کرد.

دورتمند با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و مونشن‌گلادباخ هم با ۴ امتیاز در انتهای جدول باقی ماند.

همچنین در جریان هفته دوازدهم سری آ ایتالیا، لاتزیو در ورزشگاه المپیکو میزبان لچه بود که این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر صفر لچه به پایان رسید. تیانی نوزلین در دقایق ۲۵ و ۶۸ و در دقیقه ۹۰ برای لاتزیو گلزنی کردند.

لاتزیو با این پیروزی با ۳۲ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و لچه هم با ۱۰ امتیاز چهاردهم است.

در جریان هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی در ورزشگاه استمفورد بریج میزبان لیدز بود که این دیدار در نهایت با شکست ۴ بر یک شاگردان ژابی آلونسو همراه بود.

نوآه اوکافور در دقایق ۲۸ و ۵۹، دومنیک کالورت لوین در دقیقه ۵۳ و برندن آرونسون در دقیقه ۱+۹۰ برای لیدز گلزنی کردند. تک گل چلسی را هم امانوئل امقا در دقیقه ۲۵ به ثمر رساند.

لیدز با ۱۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول است و چلسی هم با ۱۶ امتیاز هشتم است.