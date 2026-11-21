جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شنبه ۳۰ آبان در سخنرانی خود در مراسم روز ملی عمان گفت: «روابط ایران و عمان در شرایط صلح و ثبات منطقه شکل گرفته است و برای ما عمان کشور همسایه نیست بلکه یک کشور دوست و برادر است و براساس احترام، منافع و همکاری متقابل است.»

وی تاکید کرد: از نظر ما دولت عمان یک دولت مسئولیت پذیر و دارای اهداف روشن برای صلح و امنیت و پیشرفت و توسعه در منطقه خلیج فارس در منطقه غرب آسیا است. با عمان در مسائل منطقه مشورت‌های دائمی داریم به ویژه موضوع مهمی که اقتضا می‌کند بحث ساختار‌های امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس است.

عراقچی خاطرنشان کرد: درس بزرگ جنگ‌های گذشته این است که امنیت منطقه باید درون‌زا باشد و گفت‌و‌گو‌ها در این زمینه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بازگشایی تنگه هرمز سخت نیست، گفت: کافی است آمریکا شرایط معقول و منطبق بر حقوق بین‌الملل ایران را بپذیرد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: هیچ راه‌حلی برای وضعیت کنونی وجود ندارد، مگر اینکه آمریکا به اشتباهات خود اقرار کرده و تعهدات قبلی را اجرا کند.

محاصره ایران کاملاً غیر قانونی است

عراقچی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص رفع محاصره دریایی ایران با تاکید بر اینکه محاصره ایران کاملاً غیر قانونی است؛ گفت: البته گمانه‌زنی و حرف و شایعه در این مورد هم بسیار زیاد است. من فکر می‌کنم که باید به گفت‌و‌گو‌ها و مشورت‌هایی که بین کشور‌های منطقه وجود دارد و نقشی که واسطه‌ها دارند، فرصت داد تا ادامه پیدا کند.

وی ابراز امیدواری کرد که رفع محاصره از یک مسیر عقلایی و بر اساس منطق صورت بگیرد.

سفر هیئت قطری موضوع عجیبی نیست/ واسطه‌ها در حال رفت‌وآمد هستند

عراقچی در پاسخ به سؤالی در خصوص سفر دیشب یک هیئت قطری به ایران گفت: «چنین سفری به هیچ عنوان عجیب نیست. واسطه‌ها میان ایران و آمریکا مرتبا در حال رفت و آمد هستند، با دو طرف دیدار‌هایی را انجام می‌دهند و پیشنهاد‌ها را بین دو طرف منتقل می‌کنند. موضع ما کاملاً روشن است و تا وقتی که خواسته‌های ایران به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز موضوعیت ندارد. با این حال ما همواره اعلام کرده‌ایم که آماده ادامه گفت‌و‌گو‌ها هستیم. همانطور که به بهترین وجه آماده دفاع از خودمان هستیم.»