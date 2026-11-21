هیاتی از رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش، با ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، در این دیدار، چهره‌های سرشناس رهبری حماس از جمله خالد مشعل، زاهر جبارین، باسم نعیم و موسی (نماینده این جنبش) نیز حضور داشتند.

محور اصلی این نشست، بررسی آخرین تحولات مساله فلسطین بود. رئیس دفتر سیاسی حماس در این دیدار، اوضاع انسانی فاجعه‌بار در نوار غزه را تشریح کرد و وضعیت اسفبار باریکه را ناشی از «تداوم نقض توافق آتش‌بس از سوی اشغالگران جنایتکار، استمرار سیاست گرسنه‌سازی، مانع‌تراشی در مسیر ورود کمک‌ها و تشدید رنج آوارگان در آستانه فصل سرما» دانست.

خلیل الحیه همچنین گزارشی جامع درباره تشدید حملات اسرائیلی در کرانه باختری و قدس اشغالی، سیاست‌های کشتار، بازداشت، کوچاندن اجباری و شهرک‌سازی، و همچنین جنایات صورت‌گرفته علیه اسرا در زندان‌های اشغالگران ارائه داد.

در بخش دیگری از این دیدار، روند گفت‌و‌گو‌های ملی و ساماندهی داخلی فلسطین مورد بحث قرار گرفت و رئیس حماس بر «ضرورت تحقق شراکت و توافق ملی به گونه‌ای که اصول ملی را حفظ کرده و پایداری ملت فلسطین در برابر چالش‌های کنونی را تقویت کند» تاکید کرد.

ابراهیم کالین نیز در این دیدار بر ثبات موضع کشورش و استمرار حمایت‌های ترکیه از ملت فلسطین تا زمان دستیابی به حقوق عادلانه آنان تاکید کرد.